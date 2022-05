"Los niños lloraban desesperados": Padre agrede a alumnos que le hacían bullying a su hija en Maipú

18 may. 2022 - 13:00 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado lunes se vivió una grave situación de violencia en un colegio de Maipú, cuando un grupo de adultos ingresó al establecimiento para agredir a los estudiantes que le hacían bullying a otra alumna, a la cual incluso le cortaron el pelo.

El padre de la menor que sufría hostigamiento por parte de sus compañeros, fue captado en un video gritando por el patio del recinto educacional, apuntando con un bastón retráctil a los presentes, lo que provocó que algunos estudiantes escaparan.

El caso

De acuerdo a lo relatado por apoderados que presenciaron el hecho, el padre ingresó al establecimiento de manera sorpresiva y estaba acompañado de otras mujeres que golpearon en el suelo a una alumna de séptimo básico, quien le habría hecho bullying a la hija del hombre.

Una apoderada que fue testigo de la situación contó que intentó defender a la menor que estaba siendo agredida, "tratando que no le siguieran pegando".

"Cuando yo ya me corrí es cuando él sacó el fierro (bastón). Pero él no lo sacó para pegarle a la niña o a otros niños, fue para que los familiares de él pudieran seguir pegándole y nadie se metiera", afirmó.

"Le pegaron mucho, patadas, le agarraron el pelo. Eran adultas, gente grande", aseguró.

Además, indicó que "había muchos que no se metieron, porque eran sólo dos inspectoras cuando estábamos defendiendo a la niña. Y cuando el caballero salió con el fierro, ahí salieron corriendo todos, nadie se metió".

"Los niños lloraban desesperados"

Yamila, otra apoderada que también presenció lo ocurrido, recordó: "Estas personas entraron al colegio corriendo, enojados. Yo entré a buscar a mis hijos y cuando voy a entrando al colegio viene el caballero con el arma (bastón) que tenía y nos apuntaba y nos decía 'qué te vai a meter en el problema'. Y yo no quería meterme en el problema, yo lo que quería era retirar a mis hijos".

"Los niños lloraban desesperados. Yo en el pasillo sujetaba a los niños para que no pasen, porque estaba este caballero", señaló.

"Uno de mis hijos me dijo 'no quiero ir más a ese colegio, no me gusta lo que pasamos'", agregó.

"Hay que comprender un poco al apoderado"

Patricio, apoderado del establecimiento, expresó que "se escapó de las manos la situación. Igual hay que comprender un poco al apoderado frente a la situación que vivió su hija de un bullying más o menos extremo".

"La desesperación de los papás al ver que la dirección del colegio no toma cartas en el asunto. Porque esta situación de bullying no es algo que se viene presentando desde ahora", aseguró, precisando que "viene de mucho rato atrás, no es post pandemia, es de hace rato".

"A la hija de esta persona le cortaron el pelo. Aparte que estaba siendo agredida por siete compañeras, y encima le cortaron el pelo", recalcó.

"Si es necesario vamos a llegar al Ministerio"

Luis, otro apoderado, detalló que "lo que nosotros esperamos que el colegio de un comunicado oficial hacia nosotros de lo que va a resolver, para que nosotros quedemos tranquilos".

"Si es necesario vamos a llegar al Ministerio de Educación, pero nosotros queremos una respuesta concreta y sólida por parte del colegio, para abordar el tema y formar una mesa de diálogo con los apoderados, los alumnos y la dirección", sostuvo.

¿Cuál es la versión del colegio?

A través de un comunicado, el pasado lunes el establecimiento contó que "el día de hoy, en el horario de salida de los estudiantes (15:30 hrs.), vivimos un hecho de violencia por parte de adultos, quienes ingresaron a la fuerza al colegio para agredir a una de nuestras estudiantes, donde uno de ellos portaba dentro de sus ropas, un bastón retráctil, con el cual amenazó a estudiantes, apoderados y educadores".

"Varios de nuestros colaboradores intervinieron ante estos hechos de violencia, para proteger la integridad de la estudiante, así como también de los demás niños, niñas y jóvenes, que se encontraban alrededor; nuestros educadores también resultaron agredidos por estas personas externas", agregó, aclarando que inmediatamente se llamó a Carabineros y se realizaron las denuncias correspondientes.

"Por seguridad de toda la comunidad educativa, el ingreso de apoderados y adultos al establecimiento al momento de la entrada y salida quedará estrictamente prohibido. Así también, en el caso de retirar a algún estudiante durante la jornada, este se deberá informar al portero", informó.

En otro comunicado, emitido el pasado martes, dieron a conocer la suspensión de clases para este miércoles, para hacer un trabajo de reflexión y analizar posibles medidas a tomar. Sin embargo, los apoderados aseguran que esto se debe a que para la misma jornada los estudiantes tenían planificado un paro.