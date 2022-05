Suprema condenó a Miguel Krassnoff por el homicidio de Miguel Enríquez: Padre biológico de Marco Enríquez-Ominami

10 may. 2022 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte Suprema rechazó los recursos de casación interpuestos en contra del fallo que condenó a tres agentes de la DINA por el homicidio calificado del secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El fallo de la Suprema

En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos y los abogados (i) Gonzalo Ruz y Ricardo Abuauad– ratificó la sentencia que condenó a Miguel Krassnoff Martchenko a 10 años y un día de presidio, en calidad de autor de delito. En tanto, los agentes Teresa Osorio Navarro y Rodolfo Concha Rodríguez deberán cumplir 5 años y un día de presidio, como coautores del delito.

En la sentencia, la Sala Penal descartó error de derecho en la participación acreditada de Krassnoff Martchenko en los hechos sancionados.

"Que, asentado lo anterior, primero conviene precisar, si bien el libelo indica los numerales que considera han sido conculcados, de la lectura del recurso no se demuestra su imputación, pues únicamente cita la disposición para plantear una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la intervención de Krassnoff Martchenko en los hechos, discordando de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva", plantea el fallo de la Suprema.

¿Qué dijo Marco Enríquez-Ominami?

El ex candidato presidencial e hijo biológico del fallecido dirigente, Marco Enríquez-Ominami, utilizó su cuenta de Twitter para señalar que "Chile hoy es un poco más justo. Pienso en mi abuela, que murió con un hijo y un yerno desaparecidos, un hijo ejecutado, nietos exiliados".

"Es una noticia que me hubiese gustado que ella hubiera podido leer. Espero esta justicia llegue a tantas familias que aún no la encuentran", sentenció el hijo de la víctima.