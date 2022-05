"Se lo llevó engañado": Aseguran que Chyno Miranda fue secuestrado por una prima en Venezuela

09 may. 2022 - 21:00 hrs.

La salud del cantante venezolano, Chyno Miranda, sigue siendo una incógnita. El silencio de la familia y del equipo del artista da espacio a más rumores y especulaciones.

Ahora surge una nueva versión de lo que pudo haber ocurrido con el intérprete, quien se apartó de la vida pública desde septiembre de 2021 en medio de una batalla contra una neuropatía periférica como consecuencia del Covid-19.

Luego de las declaraciones dadas por su entrenador, Juan Cortés, quien aseguró que el Chyno no podrá curarse, ahora el conductor argentino Javier Cerani asegura que Miranda está secuestrado por una prima en Venezuela.

Aseguran que Chyno fue llevado bajo engaño

Los fanáticos de Chyno están muy pendientes de lo que pueda suceder con el artista, pero no obtienen información oficial sobre el tema.

Tanto su exesposa, Natasha Araos, como su equipo de trabajo guardan silencio y muy pocas veces dan detalles sobre la salud del intérprete, que saltó a la fama con el dúo "Chyno y Nacho".

Fue precisamente su excompañero musical, Miguel Ignacio Mendoza, quien trajo nuevamente al ojo público el caso de su compañero. Aseguró que el intérprete está aislado mientras dura su rehabilitación y pidió un milagro para su compañero.

Ahora el conductor del programa de espectáculos "Chisme No Like" reveló la razón por la que el intérprete de “Quédate conmigo” no da respuestas a sus fanáticos.

“Tenemos ya órdenes de confirmación de que Chyno Miranda ha sido secuestrado. Sí, señoras y señores y le vamos a decir quién lo secuestró. No fue su mamá, no fue su novia, ni ese venezolano enchufado, Julio Duchar, el manager puesto por Natasha para espiar toda la situación”, dijo el conductor.

Cerani reveló ante las cámaras del programa que “quien tiene secuestrado a Chyno Miranda en Venezuela es su prima... se lo llevó en diciembre engañado a Venezuela y al otro día de llegar a Caracas lo habrían internado en la clínica del gobierno venezolano”, expresó.

Asimismo, aseguró que el artista no tiene control sobre sus finanzas y sus decisiones personales, sino que todo recae sobre este familiar que obtuvo su tutoría.

“La prima es la que lo tiene secuestrado, tiene la tutoría, tiene su dinero y está tomando decisiones por Chyno Miranda. Se lo agarró aquí en Miami, se lo llevó a Venezuela, quiere hacer un concierto pidiendo plata, no le den un peso y tiene secuestrado a Chyno Miranda. Ni su mamá, ni su novia, nadie está al lado de Chyno salvo esta señora”, sostuvo.

