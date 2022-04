Mánager de Chyno Miranda actualiza estado de salud del cantante y desmiente que esté grave: "Se encuentra en casa"

29 abr. 2022 - 11:00 hrs.

Los rumores acerca de que el estado de salud del cantante venezolano Chyno Miranda habría empeorado en las últimas semanas, han generado gran preocupación entre los fanáticos del dúo "Chyno y Nacho".

El artista quedó con graves secuelas después de contagiarse con coronavirus en 2020. Esto le provocó síntomas que lo desorientaron y que incluso le impedían hablar de manera fluida.

Recientemente, su compañero de escenario por muchos años, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, encendió las alarmas al declarar que: "Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren que recen o manden su energía por un milagro", señaló a Yahoo Vida y Estilo.

Los dichos del mánager de Chyno

Por otra parte, el mánager de Miranda, Julio Ducharne, salió a aclarar la situación y aseguró que el intérprete de "Niña Bonita" se está recuperando.

"Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia", dijo en entrevista con Diario Libre.

Asimismo, desmintió que Chyno hubiese estado hospitalizado en Venezuela durante enero, como había trascendido a través de la prensa.

"La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten", señaló Ducharne. "La familia está enfocada en su recuperación, cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud", concluyó el representante de Miranda.

Luego de divorciarse de su exesposa y madre de su hijo Lucca, Natasha Araos, el cantante se mudó de Miami a su natal Venezuela, donde reside en la actualidad junto a su familia.

