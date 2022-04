La foto de Johnny Depp desmayado que le tomó Amber Heard y que revelaron en el juicio: "Estaba dormido"

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard continúa ante la vista de todo el mundo. Secretos, acusaciones, señalamientos de violencia y otros detalles de la vida íntima de la expareja salen a la luz, en medio de uno de los litigios más famosos de la historia de Estados Unidos.

El actor de "Piratas del Caribe" tuvo su oportunidad para argumentar sus acusaciones, y entre ellas salieron a la luz denuncias de violencia física y psicológica por parte de su exesposa.

Uno de los detalles más impactantes, revelados durante el juicio, fue que Amber le cortó un dedo a Depp durante una de sus peleas.

Ahora es el turno de la actriz de presentar su versión de la historia. Una de las primeras cosas hechas por su defensa fue difundir unas fotos que dejan muy mal parado al actor de 58 años.

Inconsciente con la cabeza reclinada sobre el respaldo del sillón. Lleva una mano en el bolsillo y en la otra sostiene ligeramente un envase con helado, cuyo contenido se derrama sobre parte de sus piernas y el suelo.

Esta es la imagen que la defensa de Amber Heard presentó en el juicio contra el actor. Las gráficas, según la versión de los abogados, fueron tomadas en un momento en el que Depp se desmayó debido al consumo excesivo de alcohol y drogas.

Rottenborn: This is you passed out?#JohnnyDepp: Passed out is an interesting word. I was asleep.



Depp says he'd just worked a 17-hour day. He claims #AmberHeard stuck the ice cream in his hand knowing he was nodding off. "That was a wonderful picture for her to take." pic.twitter.com/sJv06RKOcy