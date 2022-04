¿Por qué Jhonny Deep demandó a Amber Heard? Esto es lo que hay detrás del juicio más polémico de Hollywood

14 abr. 2022 - 19:00 hrs.

Demandas y contrademandas, así están desde el año 2017 Jhonny Deep y su expareja Amber Heard, quienes vuelven al estrado para protagonizar uno de los juicios más polémicos de la historia de Hollywood.

En esta oportunidad, el actor acusó de difamación tras un artículo publicado en el Washington Post en el que lo señala de ser un esposo maltratador de mujeres.

Mientras que Heard respondió con una contrademanda en la que argumenta que su exesposo presiona para acabar con su carrera en la industria del cine.

Los actores se separaron en el año 2015, luego de un matrimonio que apenas duró 15 meses, cuando la artista solicitó el divorcio, en el año 2016.

Amber Heard denuncia a Jhonny Deep por abuso

En la primera demanda de divorcio, Amber acusó al actor de someterla a daño físico y emocional, algo que Deep negó categóricamente.

“Soporté un abuso emocional, verbal y físico excesivo por parte de Johnny, incluyendo agresiones furiosas, hostiles, humillantes y amenazantes cada vez que cuestioné su autoridad o no estuve de acuerdo con él”, dijo la mujer en aquel entonces según declaraciones que reseñadas por la revista Esquire.

Posterior a esto ambos actores llegaron a un acuerdo amistoso y publicaron un comunicado en conjunto en el que aseguraban que su relación era apasionada y que no hubo daño físico, ni mentiras de ninguna de las partes.

Vuelven las acusaciones

En el año 2018, cuando todos creían que las dificultades entre ambos actores eran cosa del pasado, la actriz publicó un artículo en el Washington Post a favor del Movimiento Me Too y en el que aseguraba que ella era un claro ejemplo de violencia doméstica. Pese a que no mencionó a su expareja, las miradas voltearon hacia el actor.

Deep reaccionó con una demanda por 50 millones de dólares, en la que acusó a su expareja de ser la causante, con sus declaraciones, de que Disney lo despidiera del proyecto "Piratas del Caribe". Asimismo, el actor demandó al diario The Sun por una publicación en la que lo señalaban de esposo maltratador, esta última demanda la perdió en juicio.

Pero Amber no se quedó tranquila y también demandó por 100 millones de dólares. La actriz argumentó que perdió proyectos y papeles importantes debido a la presión que su exmarido ejercía en la industria.

