El divorcio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard en 2016 ha vivido mediáticos momentos en medio del juicio por violencia física que interpuso ella, mientras que él la contrademandó por difamación.

Sin embargo, la historia dio un vuelco luego de que luego de que se filtrara un revelador audio de Heard admitiendo que agredió a Depp. La grabación proviene de la terapia matrimonial a la que ambos accedieron.

Según indica Daily Mail, que también reveló fotos del artista con lesiones en su rostro y su mano, la actriz le dice a su expareja que "no puedo prometer que todo será perfecto. No puedo prometerte que no volveré a dañarte físicamente".

"Lamento no haberte dado una buena bofetada en la cara, pero te golpeé, no te di un puñetazo. Lo siento por golpearte así, pero no te pegué un puñetazo, no te noquee. Te golpeé", dice en otro momento.

En tanto, el protagonista de "Piratas del Caribe" le responde: "Te amo y quiero que seas mi esposa y quiero ser tu esposo. Y quiero ser un buen esposo. Si no lo fui, haré todo lo posible para descubrir cómo serlo", mientras que también admite que la agredió.

"Te juro que fue porque ya no puedo aceptar la idea de más violencia física y abuso del uno al otro", suplica.

Luego de algunos meses de batalla legal, el exmatrimonio llegó a un acuerdo en el que el actor tuvo que pagar 8 millones de dólares.