"Él no se está muriendo": La exesposa de Chyno Miranda da detalles sobre la salud del cantante

01 may. 2022 - 18:00 hrs.

¿Dónde está Chyno Miranda? Esa es la pregunta que se hacen todos los fanáticos del cantante venezolano después de que se despidiera del público en septiembre de 2021 por evidentes razones de salud.

El intérprete de reguetón se vio obligado a retirarse de los escenarios luego de que fuera diagnosticado con una neuropatía periférica y una encefalitis que no lo dejaba caminar. Todo como secuela del Covid-19.

Desde aquel día en el que compartió un extenso comunicado en Instagram, es mucho lo que se ha especulado sobre su salud, ante el silencio de las personas más cercanas a él.

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como "Nacho", y que hiciera dúo con el artista, aseguró hace pocos días que su excompañero de escenario estaba aislado sin hablar con nadie y, además, pidió un milagro.

Exesposa de Chyno: "Está cada día mejor"

En medio de los rumores, los fanáticos del cantante decidieron consultar, a través de las redes sociales, a su exesposa Natasha Araos sobre su estado de salud.

La influencer respondió a varios e, incluso, se defendió de una usuaria que la criticó por no estar a su lado.

"Queremos saber si los rumores son ciertos", le consultaron. A lo que de forma tajante dijo: "No son ciertos. Él no se está muriendo. Está cada día mejor. Y mejorando en otros ámbitos de su vida para volver con todo".

Mientras que a sus críticos le dedicó un mensaje más extenso: "Hace dos días cuando empezó todo hablé con mami Alcira y me dijo 'él está bien, cada día mejor, no creas lo que sale por ahí. Cuando te sientas preocupada me llamas como siempre y listo".

"Entiendan que él está enfocado ahorita en mejorar otro ámbito de su vida que no es el físico. Eso ya pasó y ya se mejoró. Déjenlo tranquilo que si Dios quiere pronto estará de vuelta", destacó.

Su mánager desmiente recaída de Chyno

También su mánager, Julio Durnache, rompió el silencio y aseguró que el cantante sigue mejorando y no atraviesa ningún cuadro delicado, como lo afirmaron algunos medios de comunicación.

“Chyno se encuentra bien. La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten. La familia está enfocada en su recuperación. Cuando puedan, darán más detalles acerca de su condición”, dijo en una entrevista con el diario La Opinión.

Asimismo, desmintió las versiones del programa "Chisme no like", que aseguraban que el artista había tenido una recaída y que su familia había solicitado la presencia de un cura.

"No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa y con su familia", sostuvo.

