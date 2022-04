Así baila reguetón la hija de Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca: "Tiene el ritmo de papi"

29 abr. 2022 - 20:00 hrs.

Gianluca Vacchi sigue conmoviendo a todos sus seguidores de Instagram. En cada una de sus publicaciones, se muestra orgulloso de su faceta como papá junto a su hija Blu Jerusalema.

Desde la llegada de la pequeña hace casi dos años, la vida de Gianluca y Sharon Fonseca dio un giro y ahora en sus redes sociales abundan los momentos que pasan como familia, en lugar de aquellas pegajosas y divertidas coreografías.

Así baila Blu Jerusalema

En una de sus últimas publicaciones, el influencer compartió un tierno video que seguramente será inolvidable y será parte del baúl de los recuerdos de la familia.

En el clip, Gianluca Vacchi aparece bailando en medio de una lujosa sala de su mansión en la ciudad de Miami. Ataviado con un pijama de polera blanca y pantalón a rayas, hace sencillos pasos al ritmo de un reguetón de Danny Ocean.

Blu, que sin duda es la mejor compañera de baile de su papá, aparece en escena con un pijama a juego, mientras imita con éxito cada uno de los pasos de su bailarín favorito. Otro que no quiso perderse la clase de baile fue el perrito Olaf, mejor conocido como “El Gordo”.

“No tengo palabras para explicar lo que me haces sentir. La canción dice: la vida es sangre, sudor y fuego. Sudaré por ti, me arrojaré al fuego por ti y daré toda mi sangre por ti. Te amo mi princesa”, escribió en la leyenda del post.

“Tiene el ritmo de papi”

El video de Gianluca Vacchi bailando con su hija Blu Jerusalema tiene más de un millón de reproducciones y superó los 11 mil comentarios, y una de las primeras en reaccionar fue Sharon Fonseca: “Mi vida... tiene el ritmo de papi”.

Otros también coincidieron con la modelo venezolana y mostraron su admiración por la familia que conforman. “Muy hermosa la princesita, como le sigue el paso a papá, Dios la bendiga infinitamente”; “Eso mismo pensé, pero parece que tiene su propio ritmo”, fueron algunas de las reacciones al baile.

