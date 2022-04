"No puede hablar con nadie": Nacho revela que Chyno Miranda está aislado mientras está en rehabilitación

14 abr. 2022 - 16:00 hrs.

El cantante venezolano Chyno Miranda sigue recuperándose a dos años de anunciar que estaba contagiado de Covid-19 y de sufrir graves secuelas después de la enfermedad que le impidieron continuar con su carrera y estar en contacto con el público.

El intérprete de reguetón fue afectado por una neuropatía periférica y una encefalitis tras infectarse con el virus. Esto le generó síntomas que lo desorientaron y que incluso le impedían hablar de manera fluida.

Desde entonces, el cantante, de 37 años, ha hecho contadas apariciones públicas y se ha mantenido alejado de las redes sociales. De hecho, tampoco estuvo presente en el cumpleaños número 3 de su hijo Lucca.

Nacho dice que Chyno está aislado

Fue su compañero de tarima por muchos años, Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como “Nacho”, quien habló recientemente sobre la salud de su colega y amigo en el programa Hoy Día, conducido por Adamari López.

"Está enfocado en su recuperación 100%. Me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no habían notado", dijo el cantante.

Aclaró que no ha podido hablar personalmente con él, pero que se mantiene en contacto con una prima muy cercana a Chyno Miranda. “Ahora no puedo tener comunicación directa con él, de hecho nadie lo puede hacer, pero hace una semana tuve una charla con la prima y me dijo que está avanzando bastante bien en su recuperación”, detalló.

Aseguró que el cantante se encuentra en Venezuela, junto a su familia, quienes han notado cambios positivos que antes no tenía.

Fans se preguntan: ¿Dónde está?

Los fans del intérprete de “Niña Bonita” no dejan de preguntarse sobre la salud del artista y en su última publicación en Instagram han dejado cientos de mensajes y comentarios en los que especulan sobre una supuesta muerte.

“Chyno, dónde andas metido da señales de vida”; “Chyno ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Cómo sigues? Espero que estés bien”; “¡Chyno aparece!”; “Te extraño mucho Chyno”, son algunos de los mensajes dejados en el post donde anunció su despedida hace siete meses.

