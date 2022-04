Actualizan estado de salud de Chyno Miranda tras ser diagnosticado con grave enfermedad

12 abr. 2022 - 11:00 hrs.

El cantante venezolano de 37 años, Chyno Miranda, preocupó a sus fanáticos a inicios del 2020, cuando se contagió con Covid-19. Desafortunadamente, el artista quedó con graves secuelas después de la enfermedad, las que lo obligaron a anunciar su retiro temporal de la luz pública para concentrarse en su recuperación.

Es que después de contraer la enfermedad respiratoria, fue diagnosticado con una neuropatía periférica, que le imposibilitó, temporalmente, valerse por sí mismo.

Desde entonces que una serie de especulaciones han surgido sobre su real condición, pero sus más cercanos han salido a desmentirlas. Primero fue la madre de su único hijo, Natasha Araos, quién comentó sobre el estado de salud del artista y ahora su excompañero musical, Nacho Mendoza, lo ha actualizado.

"Está enfocado en su recuperación 100%. Me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no habían notado", dijo Nacho Mendoza en una entrevista con hoy Día del canal Telemundo.

¿En qué consiste la neuropatía periférica?

Esta es una condición con la que se produce daño en los nervios que están fuera de la médula espinal y el cerebro, o sea todos aquellos que llegan a nuestras extremidades.

Si bien, para Miranda esto resultó del virus, en otros pacientes se ha visto luego de lesiones, problemas hereditarios o por complicaciones de comorbilidades como la diabetes.

Este tipo de neuropatía puede ser muy debilitante, ya que generalmente produce entumecimiento en las extremidades o sensibilidad en manos y pies. En algunos casos podría incluso generar problemas de control de esfínter.

Este artículo está diseñado para informar y no pretende dar consejos o soluciones médicas. Pregúntele siempre a su doctor o especialista si tiene dudas sobre su salud o antes de iniciar un tratamiento.

