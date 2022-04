CAM deja de considerar a Siches una "interlocutora válida" tras anuncios en materia de seguridad para la Macrozona Sur

13 abr. 2022 - 11:53 hrs.

¿Qué pasó?

Héctor Llaitul, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), anunció que ya no consideran a la ministra del Interior, Izkia Siches, como una interlocutora válida para dialogar con el Gobierno, tras anunciar mayores recursos en materia de seguridad para la Macrozona Sur.

¿Qué dijo?

Al respecto, Llaitul señaló que "con esta posición que asume en relación a dotar de mayor capacidad militar a las policías y de potenciar la institucionalidad opresora sobre todo en la fórmula de buscar solución con la Conadi con la compraventa de tierras, supuestamente, nosotros ya no la consideramos una interlocutora válida para poder establecer algún acercamiento a las expresiones que estamos en la resistencia".

"Nosotros ya dimos cuenta en un comunicado que no tenemos la más mínima intención de dialogar, sobre todo cuando hay discursos de este tipo en que, de alguna manera, se trata de hacer un parangón artificioso con la violencia que impone el Estado y, supuestamente, con la violencia que ejerce la resistencia Mapuche a la hora de confrontar con los intereses del gran capital y contra la represión que se ejerce de manera brutal y criminal en el Wallmapu", agregó.

Compra de drones

Los dichos de Llaitul se originan luego que la secretaria de Estado anunciara en una sesión especial por la Macrozona Sur en la Cámara de Diputadas y Diputados, que se destinarían $1.000 millones para la compra de drones de mayor alcance que permitan una mejor acción policial, además de la incorporación de 34 camionetas blindadas para un mejor trabajo preventivo de Carabineros.

En la instancia, además, expuso que la estrategia considera cinco pilares:

Crear una Comisión de Verdad y Esclarecimiento Histórico.

Diálogo y acuerdos territoriales.

Instituciones del Estado en las soluciones (Conadi).

Estrategia del buen vivir.

Garantizar la seguridad en el territorio (redistribución policías, mayor presencia policial y mayor equipamiento).

Por otro lado, la idea también es avanzar en un nuevo Sistema de Inteligencia del Estado, para lo cual se está trabajando conjuntamente con la Policía de Investigaciones, Carabineros y la Fiscalía.

En la instancia, la secretaria de Estado hizo un llamado a los parlamentarios para “reencontrarnos como país y trabajar en conjunto en soluciones de fondo (...). “No queremos más víctimas mapuche y no mapuche, no más muerte, no más temor”.