"Ya ni como, me salto las comidas": Dramático relato de adulta mayor que vive con la jubilación de su marido fallecido

13 abr. 2022 - 11:23 hrs.

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó en general el martes recién pasado la idea de legislar el proyecto de quinto retiro de fondos previsionales, lo que generó diversas reacciones no solo entre el Gobierno y los congresistas, sino también en la ciudadanía.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Ester, cuya vida ha estado marcada en el último tiempo por la pérdida de su puesto de trabajo, se refirió a este tema y afirmó que actualmente no tiene fondos en las AFP, por lo tanto, no podría recurrir a una eventual extracción.

Además, señaló que es viuda y que vive con la jubilación de su marido que falleció producto del coronavirus hace un tiempo.

"Yo lo que quiero es trabajar"

La mujer explicó que hoy en día tiene problemas para organizarse y que incluso ha tenido inconvenientes para poder alimentarse: "De hecho, ya ni como... Me salto las comidas y he tenido ayuda de gente de mi cercanía. No tengo familiares, ese es el punto", manifestó.

"Tengo dos hijos, pero uno de ellos está sin trabajo hace ya no sé cuántos años y tiene tres niños, entonces yo soy una roca en el camino, y eso no quiero", sostuvo Ester.

En este sentido, remarcó que "he tenido la suerte de que un joven, que no tiene nada que ver conmigo y que me da mucha pena, me dice 'señora Ester, venga, vamos' y me compra cosas, entonces, llegar a eso es terrible".

"Es como andar mendigando, yo lo que quiero es trabajar, no quiero que me regalen nada, porque me siento vital. Tengo 68 años, pero en mi alma, en mi corazón y en mi espíritu tengo 40, y puedo trabajar, puedo desenvolverme", expresó la mujer.

"Ahora tengo que contar las monedas"

La mujer continuó con su relato y detalló que la última vez que fue a comprar al supermercado fue en diciembre y que "ahora tengo que contar las monedas a ver si puedo comprar unas nueces o porque me da hambre y pensar dos veces si me podré comprar un completo porque está muy caro".

Por último recalcó que "lo que llevo puesto, mis zapatillas me las regaló una amiga, la cartera me la regalaron, no la compré, nunca podría comprarla. La blusa es usada, el pañuelo también y la chaleca igual, y no me da vergüenza".