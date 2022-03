"Fue difícil, pensé que iba a perder la vida": La versión del carabinero que disparó en marcha de la Confech

El carabinero involucrado en el disparo contra un repartidor durante una protesta convocada por la Confech el pasado viernes, dio su versión de los hechos y aseguró que cuando fue atacado por los manifestantes "pensé que iba a perder la vida".

Cabe recordar que la Fiscalía decretó la libertad del carabinero que disparó a un joven en una marcha organizada por la confederación de estudiantes. El hecho se produjo cuando, según la versión del abogado del uniformado, el funcionario policial disparó tras ser atacado por un grupo de manifestantes.

"Pensé que iba a perder la vida"

El cabo aún se encuentra en el hospital de Carabineros, donde confesó haber sentido "miedo" por su vida luego de que fue atacado por manifestantes, indicó BioBioChile.

"Fue algo muy difícil, porque me sentí afectado en mi integridad física. Pensé sinceramente que iba a perder la vida, tengo familiares esperándome en la casa, entonces es lo primero que se me pasó por la cabeza”, señaló.

Asimismo, contó que "estaba con dos colegas más, pero no los logré visualizar, debido a que entre 15 personas me estaban agrediendo en el suelo. Entonces, lo único que me pasó por la mente era salir de ahí. Comenzaron a lanzarnos piedras, comenzaron a agredirnos, nos botaron al sueldo. Lo único que pensé yo era salir del lugar".

Le quitaron todo

Cuando era golpeado, el cabo detalló que le quitaron absolutamente todos sus implementos policiales, menos su arma de servicio, que fue la que utilizó para poder defenderse.

En esa línea, contó: "Me quitaron el bastón retráctil, la gorra y lo único que tenía en mi poder era el armamento. Cuando me quitaron el bastón, la gorra, pensaba que quizás no iba a salir de ahí".

Audio del carabinero

Respecto a lo anterior, se dio a conocer un audio de comunicaciones de la institución policial, donde el efectivo informa a la central que usó su arma de servicio.

"Hice uso de mi arma de fuego... Estaba en riesgo mi integridad física. Me estaban pegando entre 15 a 20 estudiantes", señala el uniformado.

"Según información preliminar, tres carabineros de la prefectura del tránsito, que cumplían labores de desvío para el paso de la marcha, en calle Diagonal Paraguay con (avenida Libertador Bernardo) O'Higgins, fueron atacados por un grupo de desconocidos, resultando un carabinero y una carabinera lesionados por el ataque", explicó la general Marcela González, jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

¿Por qué un carabinero hizo uso de su arma de servicio?

En ese sentido, aclaró que "el rol que cumplían estos funcionarios era el de resguardar el desplazamiento seguro de la marcha. En este contexto, uno de los carabineros hizo uso de su arma de servicio para defenderse, acción cuya proporcionalidad será investigada, y cuyos detalles serán puestos a disposición de las instancias correspondientes".

"Como institución se ha instruido un sumario administrativo con el fin de esclarecer estos hechos. Seguiremos trabajando en una cultura de respeto a los Derechos Humanos", cerró.