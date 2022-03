"Bisabuelo montañista" lleva 6 décadas subiendo cerros: Celebrará sus 82 años en cumbre de más de 4 mil metros

Probablemente, el nombre de Julio Sarno no es conocido por todos, pero en redes sociales este hombre de actuales 81 años tiene renombre, pues es nombrado como el "bisabuelo montañista" destacado por sus imágenes subiendo las principales cumbres cercanas a Santiago.

En los próximos días, el descendiente de italianos y quien tiene trece nietos y dos bisnietos, celebrará un año más de vida, lo que celebrará con un ascenso al cerro Pintor en la comuna de Lo Barnechea, el cual tiene más de 4 mil metros de altura.

Una fallida celebración en la Patagonia

De acuerdo a Sarno, quien fue entrevistado por LUN, la idea era viajar hasta la Patagonia chilena para festejar su cumpleaños, pero tuvo problemas con la aerolínea y finalmente desistió de la idea.

"Tenía planeado celebrar mi cumpleaños en las Torres del Paine, pero la línea aérea cambió de forma unilateral la fecha y hora del vuelo y así se perdía la finalidad", aseveró.

Respecto a su pasión, el hombre que jugó en las divisiones inferiores de Audax Italiano recuerda que partió en la década de los 60' y se ha mantenido hasta nuestros días. "Este 2022 cumplo 66 años subiendo cerros. Desde 1956 salí con regularidad, siempre que mis horarios en el despacho de energía eléctrica lo permitían. Mantuve la regularidad y estuvo haciendo alta montaña hasta poco antes de los 70 años", destacó.

Su secreto

A la hora de responder sobre cuáles son sus secretos para mantenerse activo a su edad, incluso colgándose de la clásica cruz del cerro Manquehuito, el ingeniero de ejecución eléctrica asevera que todo tiene que ver con el cuidado del cuerpo.

"Una de las condiciones es mantener la regularidad, y también el estado físico haciendo ejercicio; cuidándose en la alimentación, no trasnochar, no tomar licores, no fumar, esencialmente no fumar", remarcó, haciendo hincapié que también sirve mucho "mantener el espíritu de niño, sin importar la edad porque eso rejuvenece. No hay que avejentarse de manera anticipada".