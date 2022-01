Alcalde de Rapa Nui anunció que reapertura de la isla se postergará hasta "que los contagios estén a la baja"

¿Qué pasó?

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmundn Paoa, informó que la reapertura de la isla se postergará debido a la actual situación sanitaria por Covid-19 que vive el país.

Cabe recordar que la isla había cerrado sus puertas al turismo por causa de la pandemia, sin embargo a comienzos de febrero abriría nuevamente, fecha que ya fue descartada por el edil.

¿Qué dijo?

"Yo les quiero comunicar con toda esta información que les estoy entregando en forma oficial, de que Rapa Nui va a postergar su apertura para más adelante y que ya no es posible aperturar en el mes de febrero", señaló Edmund por medio de un video.

"Vamos a esperar que el estado de contagio a nivel nacional esté a la baja, que la positividad vaya bajando, y que la isla esté vacunada. Si no están esas dos condiciones, vamos a tener que estar reevaluando todo el tiempo la apertura", agregó.

"Lo siento por esta noticia. Sé que muchos están con este anhelo de aperturar, sin embargo tenemos una responsabilidad con el estado sanitario. En Rapa Nui es impecable, nos hemos cuidado por dos años y no queremos apresurar de forma tal que esté en riesgo la población", manifestó.

Además, el edil hizo un llamado a su comunidad a que se vacunen, para así combatir eficientemente la pandemia.

"Aún quedan mil personas sin vacunarse. (...)Pero no es un problema de falta de vacunas o que no se esté vacunando, sino que no está queriendo vacunarse, y eso es complejo para su propia salud", criticó.