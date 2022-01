Sichel reitera las críticas a Chile Vamos: "Me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco"

¿Qué pasó?

El excandidato presidencial Sebastián Sichel reapareció a poco más de dos meses de su derrota electoral en la primera vuelta celebrada en noviembre para referirse a cómo analiza ahora el respaldo de Chile Vamos en ese proceso, asegurando que fue traicionado.

¿Qué dijo Sichel?

Luego de confirmar que se trasladará con su familia a Italia, desde donde realizará clases de manera telemática a sus alumnos de post grado de la Universidad San Sebastián y escribirá un libro, el abogado se metió de lleno en el análisis.

Al ser consultado sobre si la baja popularidad del Presidente Piñera, quien fue respaldado por Chile Vamos en su momento, influyó en la derrota, dijo: "No se le puede echar la culpa al empedrado. No voy a caer en esos análisis simplistas. Esta elección se trataba del futuro, no del pasado. Nuestro error fue no sabernos divorciar de esto de la continuidad y del cambio, y eso no tiene que ver con Piñera. Hasta Boric supo divorciarse del pasado y plantear que esta era una elección sobre el futuro".

Respecto a un mea culpa, asegura que "cometí el error mortal de atraparme en esta pelea pequeña con los partidos de Chile Vamos, pero esto fue un problema mío de no entender que esta elección se trataba sobre el futuro. El país cambió radicalmente y el 18 de octubre (2019) eso se hizo evidente. Lo que se pedía era acelerar los cambios y el sector en que yo 'quedé atrapado' se resistió a esos cambios, no adhirió a la reforma".

"No voy a pecar de soberbia. Yo estaba allí creyendo que este era un debate también de cómo reivindicar lo hecho en el pasado. Sin embargo, la gente no necesita que le digan que está mejor que en décadas anteriores, ¡lo sabe! Se sacaron la cresta para llegar donde están gracias a su propio esfuerzo. Quieren que se les hable del futuro, y yo estaba entreverado en la discusión con los partidos de Chile Vamos por su apoyo. Debí haber reaccionado antes. Insistí demasiado en un matrimonio mal avenido", agregó.

Luego se le preguntó si fue un error no haber integrado a los partidos de Chile Vamos a su campaña presidencial, a lo que respondió: "No, aquí mi error fue haber confiado demasiado. Ocurrió algo bien impresionante: que una persona independiente y de centro triunfase en una primaria. Esperé una fidelidad y un compromiso común a partir de ese día. Los votantes de Chile Vamos me habían escogido. Representaba una mirada joven, de centro y nueva; pero ya al día siguiente me di cuenta de que había muchos que no querían eso".

Respecto a si en un momento previo a la elección se quedó sin respaldo, sostuvo: "Uno no es leso. No soy ningún ingenuo y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco, y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. No se requiere ser analista electoral".

