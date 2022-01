Gabriel Boric por comparación de gabinetes: "La foto pre Aylwin era con militares. He ahí su grandeza"

Este sábado el presidente electo, Gabriel Boric, se refirió a la viralización de imágenes comparando su gabinete con el del fallecido exmandatario, Patricio Aylwin, la que contrasta en cada caso los colores de la vestimenta de los secretarios de Estado y la participación de mujeres.

A través de Twitter, Boric señaló que “he visto la comparación de los gabinetes de Patricio Aylwin con el nuestro que presentamos ayer y es cierto que impacta por la presencia de mujeres, jóvenes y colores que muestra cómo ha cambiado la sociedad".

"Pero no olvidemos que la foto pre Aylwin era con militares. He ahí su grandeza", destacó.

