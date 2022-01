Camila Vallejo asegura que "revisarán" denuncias de maltrato laboral en contra de la futura ministra del Deporte

La próxima vocera de Gobierno, Camila Vallejo (PC), informó la jornada del viernes que se "revisarán" las denuncias de presunto maltrato laboral en contra de la futura ministra de Deporte, Alexandra Benado (IND).

Habían pasado solo unos minutos desde que el presidente electo, Gabriel Boric, había anunciado a Benado como quien asumirá el 11 de marzo la cartera de Deporte, cuando rápidamente en redes sociales se realizaba una denuncia de presunto maltrato laboral por parte de la exfutbolista a trabajadores de Londres 38.

Consultada sobre la que podría ser una de las primeras polémicas del nuevo gobierno, la futura ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que la situación será propiamente investigada.

"Hicimos una revisión exhaustiva, revisando todos los nombres, los antecedentes. Y obviamente, si existen nuevos antecedentes, vamos a seguir revisando. Compromiso con la probidad, con la ética, es una cuestión fundamental para nuestro gobierno", sostuvo.

A pesar de esto, la actual diputada no aclaró si esta investigación conllevará la renuncia de Benado al cargo.

La primera persona en encender las alertas en cuanto al nombramiento de Benado fue la periodista Lissette Fossa, quien acusó a la futura secretaria de Estado de maltrato psicológico.

"Me hago responsable de este tweet. Alexandra Benado fue mi jefa en Londres 38. Maltratadora y desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original de Londres 38. Sobre mi ejerció maltrato psicológico", dijo.

A esta acusación se sumó la del cineasta Daniel Miranda, quien también tildó a Benado de "matratadora".

Trabajé desde el 2013 en Londres 38 y desde el año pasado no me llamaron más. Quiero mucho ese espacio tan fundamental para la memoria y los ddhh, y Vi con mis propios ojos la pésima gestión de Alexandra Benado. Vi como el equipo se disgregó, una maltratadora. Pésimo https://t.co/WEv8dQgrFj

Otra de las denunciantes es la comunicadora Andrea Ocampo, quien señaló que la nueva ministra ejerció "abuso y maltrato laboral" mientras ella se desempeñaba como Coordinadora de Comunicaciones de Londres 38.

También me hago responsable: #AlexandraBenado #MinistraDelDeporte ejerció Abuso y Maltrato Laboral sobre mi de forma permanente mientras trabajé de Coordinadora de Comunicaciones en @Londres_38 Sitio de Mem. q no fue capaz de detenerla, acabó c/ todo equipo original #BenadoMatona https://t.co/96r2Q0bOz2