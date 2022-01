Padres llevan a su hija de 6 años al hospital por un rasmillón, la dejaron hospitalizada y se las entregaron muerta

Dos padres denuncian "mala praxis" en un hospital argentino, luego que su hija de 6 años ingresara al recinto por un rasmillón en una pierna y dos días después falleciera por un complicación en su organismo.

Todo comenzó el 5 de enero, cuando Hugo Olguín y Karen Baldobino llevaron a su hija Danae al Hospital Tomás Ponsone de Coronal Moldes, provincia de Córdoba, ya que había sufrido una pequeña herida mientras jugaba con sus patines.

La situación parecía no ser grave, pero de todos modos la menor fue derivada a otro Hospital. Finalmente, dos días después, los médicos le informaron a los padres que Danae había sufrido una infección bacteriana producto del golpe y que había perdido la vida.

"Hubo abandono total"

"Yo entregué a mi nena con un raspón en la pierna y me la devolvieron en una bolsa", fuera parte del crudo testimonio que Karen Baldobino (24) entregó al diario El Clarín.

"Ella era una niña buena, responsable, tenía déficit de atención y se había esforzado tanto en la escuela que había logrado pasar a segundo grado", recordó.

La recompensa al esfuerzo habían sido un par de patines que le regalaron para Navidad. La niña jugó horas y horas. Poco más de una semana después, se hizo una herida en pierna al caerse, por lo que fue llevada a un hospital. Ese fue el comienzo de la desgracia.

"Sigo sosteniendo que hubo un abandono total de persona y mala praxis. A mi nena la podrían haber salvado", señaló la madre al diario El Puntal de Córdoba, agregando que "no gano nada haciendo todo esto, porque a mi hija no me la devuelven, pero esto no tiene que volver a suceder con nadie más", agregó.

"Le inyectaron morfina"

Karen Baldobino aseguró que a Danae "le inyectaron morfina para calmarle el dolor y la terminaron matando... No puedo entender por qué le pusieron morfina. A mí nunca me llamó un médico para decirme 'mira, le vamos a poner esto, le estamos haciendo lo otro'. Nunca jamás me llamaron por teléfono", añadió.

Si bien la niña fue diagnosticada con coronavirus, su familia declaró que la muerte se debió a una infección y un virus intrahospitalario: "Ellos dicen que por el mismo golpe le ha entrado una bacteria, pero ella tenía solamente un raspón en la pierna. Después le entró un virus intrahospitalario y eso la terminó matando", expresó Karen.

El viernes 7 de enero le comunicaron que su hija había ingresado a terapia intensiva en otro hospital al que había sido derivada. "Yo no entendía nada. Me quería ir y no tenía cómo. No me querían llevar porque decían que no me iban a dejar entrar. Después me llaman y me dicen que a la nena la había agarrado un paro y que era crítico su estado", dijo.

"Espero que estos médicos que la atendieron no atiendan más a un niño. Ellos la podrían haber salvado, en Moldes tienen todo y en Río Cuarto igual. No puedo entender por qué le pusieron morfina, yo no lo hubiera autorizado. A mí nunca me llamó un médico de Río Cuarto para decirme qué le estaban haciendo, yo tenía que llamar a cada rato”, insistió.