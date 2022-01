Piñera habla del Proyecto Dominga en la región de Coquimbo: "El desarrollo tiene que ser inclusivo y sustentable"

¿Qué pasó?

El Presidente Sebastián Piñera apuntó que "tenemos plena conciencia que el desarrollo tiene que ser inclusivo y sustentable", al ser consultado, durante una visita a la región de Coquimbo, por el polémico proyecto Dominga.

¿Qué dijo?

Luego de tres preguntas que pudo formular la prensa en una actividad, el mandatario señaló que "nosotros tenemos plena conciencia que el desarrollo tiene que ser inclusivo y sustentable. ¿Qué significa inclusivo?, que tiene que incorporarnos a todos".

No se quedó ahí y añadió que "no hay desarrollo si no es con inclusión, pero también tiene que ser sustentable, tiene que ser respetuoso con la naturaleza, para que el mundo pueda tener un futuro".

Área marina protegida

El Jefe de Estado apuntó que "en esta región establecimos un área marina protegida de múltiples usos, que es el área de Humboldt. Yo pasé mucho tiempo de mi juventud en esta región, conozco Isla Choros y conozco Isla Damas, conozco esa zona".

Ese sector contempla el lugar donde se emplazaría el proyecto minero Dominga, el cual ha sido criticado por diversas organizaciones debido al impacto ambiental que tendría, especialmente en lo que respecta a flora y fauna.

Dominga y Estado de Derecho

Sobre el proyecto minero Dominga, Piñera afirmó que "está en manos de la Corte Suprema, que tiene que hacer un procedimiento y lo que hacemos siempre es que se aplique el Estado de Derecho y se apliquen las normas".

"No hay ningún proyecto que se haga, si no cumple estrictamente con los estándares ambientales. Debe contribuir a la sustentabilidad", concluyó.

En octubre del año pasado, se conocieron los "Pandora Papers", en los que se involucra al Mandatario con la venta de su parte en la propiedad del proyecto a Carlos Alberto Délano, con la condición de que no se realizaran cambios que pudieran perjudicar la construcción de la minera.

