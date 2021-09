Economía chilena alcanzaría un 9,5% de crecimiento en 2021 y anticipan fuerte caída en el 2022

El Ministerio de Hacienda dieron a conocer las proyecciones de crecimiento del país que tiene el Gobierno respecto a este año y al próximo, anticipando un 9,5% para este 2021 y una caída para el próximo.

Pese a ello, también prevén una fuerte caída para el próximo 2022. Según la cartera encargada de la billetera fiscal, estiman que la economía crecerá apenas un 2,9 a un 2,5 por ciento.

Esto fue revelado por el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, lo cual fue expuesto entre a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso.

El ministro actualizó el escenario económico que vislumbraba el Ejecutivo, con un Producto Interno Bruto (PIB) de un 9,5% este año, por debajo de lo proyectado por el Banco Central, que estimaba un 10,5% y 11,5% en la actualidad.

"La salida de una de las crisis más profundas que ha enfrentado el país se ha dado a una velocidad no vista anteriormente", indicó Cerda.

Crecimiento en 2021

"Cuando vinimos a la Comisión de Hacienda del Senado el trimestre anterior, hablamos de que el PIB iba a crecer 7 y medio; eso lo estamos actualizando a un 9 y medio en 2021", declaró Cerda.

En la misma línea, descató que este crecimiento "también va con más demanda interna: parte importante de esto viene por consumo y algo más de inversión".

Caída en 2022

No obstante, el panorama para el próximo año no se ve nada alentador, debido a las "exigencias" que podría haber para los próximos meses en temas económicos, crecimiento que no superaría el 3 por ciento.

"Para el año 2022, ahora vamos a proyectar un 2,5, básicamente porque como en 2021 estamos creciendo tanto, se hace mucho más exigente el crecimiento del 2022", explicó.

Asimismo, el ministro también hizo hincapié en la inflación que se ha visto recientemente, proyectando que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 4,4% el próximo año, lejos del 3,1% que se calculaba en pasado julio.

Futuras crisis

Frente a este escenario, aseguró que hay que preparar al país para futuras crisis, descatando que es importante "no ir sobrecalentando nuestra economía", considerando que actualmente se está discutiendo un cuarto retiro de las AFPs y que sería la "razón" detrás de la inflación.

"Tras el histórico y necesario impulso entregado, debemos volver a una senda de sostenibilidad de las finanzas públicas", concluyó.