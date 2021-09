Soledad Onetto se emociona tras verse como adulta mayor: "Sé que voy a ser tan feliz hasta el último día que viva"

¿Qué pasó?

Tal como Rodrigo Sepúlveda y María José Quintanilla, la periodista de Meganoticias, Soledad Onetto, se sometió a una transformación a través del maquillaje, con el fin de conocer, desde su propia experiencia, lo que significa convertirse en persona mayor.

Esta transformación nace a partir de la cuarta versión de "Mi Causa" que está realizando MEGAMEDIA con el objetivo de derribar los prejuicios y estereotipos hacia la vejez e invitar a la población a cambiar su mirada frente a la tercera edad.

La reacción de Soledad Onetto

"No es un ejercicio cualquiera, esto es algo a lo mejor que no quieres anticipar", afirmó Onetto, indicando que se trata de una "preciosa lección para mirar con mayor amabilidad, con mayor dulzura a las personas mayores".

Al ver su transformación, la periodista se mostró evidentemente conmovida y señaló: "Impresionante, me parezco mucho a mi abuela".

"Esta es la vida. Uno envejece, se va arrugando. Pero lo siento todo tan tacto dentro y esto es lo más bonito", expresó.

"No importa cómo me vea"

"Sé que voy a ser tan feliz hasta el último día que viva, tal como lo he sido hoy día. No importa cómo me vea", aseguró.

En ese sentido, manifestó: "Esa lucha tan agotadora de verse joven. No es así la vida, la vida sigue y va a ser lindo".

"Es un ejercicio para mí de mucha humildad"

Después de la transformación, Onetto contó que: "Me emocioné mucho durante estas 3 horas y media de trabajo que tuvimos. La verdad es que la naturaleza nos da la posibilidad de pasar en un proceso de envejecimiento mucho más largo y no de verse así y no reconocerse en tres horas y media".

"Pero lo más lo más importante de este ejercicio, que es un ejercicio también para mí de mucha humildad y de mucha realidad porque todos vamos a envejecer, es que ese proceso de envejecimiento quieres hacerlo con otros y yo lo pude hacer con todo el equipo que me rodeaba, con mucho amor y con mucho cariño", reflexionó.

"Los seres humanos vivimos prácticamente toda nuestra vida esperando que los otros nos quieran, nos acepten, nos amen, y es por eso también que mucho de esto está ligado a lo estético. Es por eso que mi gran lección es que cuando ya alcanzamos una edad adulta, cuando efectivamente la piel envejece, necesitamos de más amor, de mayor aceptación y más cariño", concluyó.