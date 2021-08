"Se me viene el sueño que mis hijas me puedan ver así": Rodrigo Sepúlveda como adulto mayor

Los rostros de MEGAMEDIA Rodrigo Sepúlveda y María José Quintanilla se sometieron a una increíble transformación en el marco de la campaña "Mi Causa".

En una primera entrega, se puede ver el cambio del conductor de Meganoticias, todo esto a manos de la maquilladora Carla Gasic y su equipo. ¿Cuál es el fin? conocer desde su propia experiencia, lo que significa convertirse en persona mayor.

"Se me viene el sueño que mis hijas me puedan ver así. Me imagino con mi señora igual que vieja que yo, pero con la misma esencia de siempre", comenta un emocionado Rodrigo, luego de ver por primera vez su transformación.

"Es súper potente, es difícil de traspasar. Uno no sabe si va a llegar así", añade el periodista, agregando que "me encantaría llegar así para ser útil para la sociedad. Para que te valoren por lo que uno es y no por cómo te ves".

"Mi causa"

Esta transformación nace a partir de la cuarta versión de “Mi Causa” que está realizando MEGAMEDIA con el objetivo de derribar los prejuicios y estereotipos hacia la vejez e invitar a la población a cambiar su mirada frente a la tercera edad.

Impacto, miedo y emoción fueron algunas de las sensaciones que vivieron los rostros de Mega en el transcurso de la transformación que duró cerca de 4 horas por cada uno y que los sensibilizó hasta las lágrimas.

La campaña “Mi Causa, Mi Mega”, con el eslogan “Lo viejo, es tu forma de mirarlos”, busca generar un cambio social desde lo emotivo y positivo. Transmitir la importancia de visibilizar y valorar a las personas mayores como los “expertos de vida” y a partir de esta premisa, aprender de ellos y de su experiencia, contribuyendo a un cambio de paradigma de la sociedad con respecto a la tercera edad y, a su vez, mejorar la autopercepción sobre envejecer.

