Bassa por posibilidad de acortar el próximo periodo presidencial: "No tiene nada de anormal"

¿Qué pasó?

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, se refirió este lunes a las declaraciones que realizó sobre la posibilidad de que el próximo periodo presidencial tenga una duración menor a cuatro años.

El abogado fue consultado en Tolerancia Cero sobre si la Convención podría reducir la duración del próximo Gobierno, a lo que respondió: "Bueno, la Convención a través de la Constitución, claro. Si ésta establece un régimen transitorio que diga que, por ejemplo, un año después de entrada en vigencia la Constituyente, el Gobierno va a llamar a elecciones, éste lo tendrá que hacer".

"No tiene nada de anormal"

Tras sus dichos, Bassa aclaró este lunes que: "Las constituciones no solamente contemplan nuestros derechos, también contemplan las reglas a partir de las cuales se ejerce el poder político y no tiene nada de extraño que las constituciones regulen las formas en que las instituciones de representación popular ejercen ese poder".

"Parte de esas decisiones van a tener que pasar necesariamente por la forma en la que se transita desde una forma de Gobierno, con sus plazos, sus periodos, sus competencias y su forma de organización, hacia la forma de organización distinta que contemple la Nueva Constitución", agregó.

"Eso no tiene nada de anormal, no tiene nada de excepcional. Me parece que es una buena noticia que esto se abra y que empecemos a entender que esta discusión constituyente no es simbólica, esta discusión constituyente es transformadora", manifestó.

"La Nueva Constitución va a tener reglas nuevas"

En ese sentido, recalcó que: "Las constituciones cumplen precisamente esas funciones, que es establecer la duración, la competencia, la integración de los órganos políticos, de Gobierno, del Congreso y ciertamente la Nueva Constitución va a tener que establecer las reglas para el ejercicio del poder, sería muy raro que no lo hiciera".

"Las reglas actuales están vigentes en la Constitución del 80, ante eso no hay ninguna duda, ninguna sorpresa. No es ninguna sorpresa que la Nueva Constitución va a tener reglas nuevas, y no es ninguna sorpresa que tiene que haber una forma de regulación jurídica que permita transitar desde las formas actuales a las formas nuevas", sostuvo.

¿Cuándo se zanjará el tema?

Al ser consultado sobre si el tema estará claro para las elecciones del 21 de noviembre, afirmó que: "Yo creo que durante octubre y las primeras semanas de noviembre las comisiones temáticas van a empezar su trabajo".

"Yo creo que hay dimensiones de la forma en la cual se organiza el Estado, el régimen político que se van a empezar a discutir en ese periodo. No van a estar zanjadas en las próximas ocho semanas, pero ya vamos a tener ciertas luces respecto de las alternativas que cada sector político va a poner sobre la mesa", añadió.

