Peluquero debe $10 millones de arriendo a abuelos no videntes y no quiere dejar el departamento

¿Qué pasó?

Un verdadero drama tiene "amarrados de manos" a dos abuelos no videntes, ya que la persona a la que le arriendan un departamento en el centro de Santiago, se niega a pagar y ya les debe más de 10 millones de pesos, a lo que se suma que no quiere dejar el inmueble.

Es el caso de la pareja conformada por la señora Rosario (6 años) y Mariano (92), quienes no logran zanjar el problema con un peluquero identificado como Leonardo Mondaca, quien exhibe la millonaria deuda y lo que es peor, subarrienda piezas del apartamento.

"Este tipo es un fresco, un abusador"

El caso mantiene en litigio a la familia con el moroso arrendador, situación que fue relatada por la hija de Rosario, María José, quien en declaraciones al matinal Mucho Gusto aseveró que "el departamento está en Monjitas en plena Plaza de Armas. Mi papá lo compró y dos años antes de fallecer hizo el contrato con el peluquero, quien la última vez que pagó fue en diciembre de 2018 y en abril de 2019 hizo su último abono".

La situación genera desazón en su madre, quien sostuvo que "sé que es un peluquero y para mí es un abusador. El tipo es fresco porque el departamento es de tres dormitorios y dos baños y subarrienda los otros dormitorios y no nos da nada ¿Qué les parece?".

A su vez, su pareja, Mariano, aduce que "este hombre está abusando con María José, con nosotros y con todo. Es un hombre que no merece vivir en esta vida, es un hombre que no tiene valores y está viviendo ahí gratuitamente".

"No voy a firmar ningún papel"

El moroso, que sigue trabajando en un centro de estética, se niega por ahora a dejar el departamento e incluso, está en un juicio que podría ganar, ya que María José explica que fue mal asesorada.

"Me llevó a un juicio y probablemente ese juicio lo voy a perder. Le voy a tener que pagar eventualmente. Paradójicamente él me debe a mí y ahora debo pagar las costas de su abogado si pierdo", declaró.

¿Qué dijo el arrendador?

Sobre la situación Leonardo entregó su postura y fue claro en señalar que "en las circunstancias que estamos ahora no tengo cómo movilizarme. Estoy viendo un lugar para poder cambiarme".

Además, sostuvo enfático que "no tengo cómo pagar, estamos saliendo de una pandemia".

Tras un momento de conversación se mostró dispuesto a dejar el inmueble en diciembre al indicar "me parece, me voy a comprometer a irme en diciembre, pero no voy a firmar nada, no voy a firmar ningún papel, es lo que hay".

Ante la situación, la hija de la pareja de ancianos sentenció que "vamos a tener que seguir luchando por los medios que correspondan. Por mi mamá y Mariano, vamos a seguir adelante".