"Quisiera las penas del infierno para cada uno": Madre de Tomás Acevedo cuestiona sentencia

¿Qué pasó?

La madre de Tomás Acevedo, el joven scout que fue asesinado en un brutal ataque de múltiples puñaladas en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua en 2019, no se mostró conforme con el sentencia del juicio.

En el escrito emanado por el Tribunal Oral en Lo Penal de Rancagua, se sentenció a Ulises Labrín a 17 años y 183 días de presidio mayor en su grado máximo, por el delito de homicidio calificado, mientras que la adolescente, identificada con las iniciales F.C.S.M (17 años), recibió una sentencia de 4 años de internación con régimen cerrado y un año de libertad asistida.

"No podía esperar más de lo que la justicia me podía permitir. Yo quisiera las penas del infierno para cada uno de ellos sobre todo para la menor de edad, que es la coautora y que llevó a la muerte a mi hijo, porque mi hijo en quien confío, fue en su amiga", aseveró Beatriz Olea.

"5 años, no es justo"

La madre del joven scout exhibió su disconformidad en conversación con el matinal Mucho Gusto de Mega, al reiterar que esperaba una sanción mayor para la adolescente involucrada en el horrendo crimen, donde Tomás Acevedo recibió más de 230 heridas cortopunzantes.

"Hay que ver que ella va estar 4 años en internación provisoria, pero sale con papeles de antecedentes limpios", aseveró

Sobre el mismo tema, agregó "la verdad, que 5 años para el daño que le hicieron a mi hijo, no es justo".

Consultada sobre una posible apelación, Beatriz Olea indicó que "no me siento satisfecha no solo por mí, sino por madres que nos damos cuenta hoy que los que cometan delitos y son menores de edad, no van tener una pena justa, según la gravedad de sus delitos".

