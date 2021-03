Durante la noche del pasado jueves, el neurocirujano Jorge Mura fue víctima de un violento "portonazo" en su domicilio ubicado en Ñuñoa. Mientras estaba a bordo de su auto para estacionarlo en el patio de su vivienda, un grupo de entre seis y ocho sujetos lo abordaron para robarle su vehículo y algunas pertenencias. El profesional además relató que habría vivido otros eventos donde su vida corrió peligro.

El portonazo

Fue alrededor de las 22:00 horas del jueves que el jefe de urgencias del Instituto de Neurocirugía fue intimidado con una pistola. Le sustrajeron su anillo de matrimonio, un reloj, una cadena y un computador con la información de sus pacientes.

El profesional no alcanzó a reconocerlos completamente, porque todos los individuos estaban con mascarilla: "Cuando vi que tenían una pistola, no quise hacer mayores provocaciones y que me pegaran un tiro. Solamente pensé en mi señora y en no dejarla sola".

"Estaban muy alterados", afirmó el neurocirujano, agregando que "uno de ellos me retiró una cadena del cuello que me regaló mi mamá, se llevaron dos cosas muy preciadas para mí: mi argolla de matrimonio y un reloj regalado por mi mujer con mucho esfuerzo."

Pese a la experiencia, el doctor relató que esta no era la primera vez que se enfrentó a una situación delictual.

“Estuve en un asalto en una farmacia y tuve una reacción similar. Levanté los brazos e hice lo mismo que ahora”, dijo el neurocirujano.

Mensaje a sus asaltantes

Si bien aclara que no le importa la pérdida material, lo que más lamenta es el robo de su notebook, ya que ahí guardaba información de sus pacientes, además de material didáctico para sus alumnos en su labor de profesor universitario.

“Si alguien de los que me hizo esto está escuchando: nosotros cuando los atendemos -por cualquier problema-, los atendemos igual que a los demás, no somos jueces ni jurado de nadie", sostuvo el médico.

Sobre la pérdida de aquella información afirmó que "es para ayudar a los pacientes, no es para una medicina pagada, puede enfermarse un familiar de ellos (los asaltantes) y vamos a atenderlo nosotros".

Cercanía a la muerte

El neurocirujano reflexionó sobre los eventos acontecidos, y sostuvo que le "han ocurrido tantas cosas cercanas a la muerte."

Además de su experiencia, enumeró para Mucho Gusto, varias situaciones en las cuales tuvo que enfrentarse a la muerte.

"Estuve en un barco que casi naufragó, estuve en un avión que se le paró el motor y tuvimos que hacer un aterrizaje forzoso. Estuve en el río Maipo y casi me ahogué", relató el cirujano.

"Trabajo con la vida y con la muerte todo el tiempo", finalizó Jorge Mura.