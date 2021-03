¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves, un neurocirujano fue víctima de un violento "portonazo" en las afueras de su domicilio ubicado en Ñuñoa. Mientras estaba a bordo en su auto para estacionarlo en el patio de su vivienda, un grupo de entre seis y ocho sujetos lo abordaron para robarle su vehículo y algunas pertenencias.

Los antisociales lo intimidaron con una pistola y le sustrajeron una cadena, su anillo de matrimonio, un reloj y un computador. Si bien aclara que no le importa la pérdida material, lo único que lamenta es el robo de su notebook, ya que ahí guardaba información de sus pacientes, además de material didáctico para sus alumnos, ya que también es profesor universitario.

¿Qué dijo?

Identificado como Jorge Mura, el profesional no alcanzó a reconocerlos completamente, porque todos los antisociales estaban con mascarilla: "Cuando vi que tenían una pistola, no quise hacer mayores provocaciones y que me pegaran un tiro. Solamente pensé en mi señora y en no dejarla sola".

"Uno de ellos me retiró una cadena del cuello que me regaló mi mamá, se llevaron dos cosas muy preciadas para mí: mi argolla de matrimonio y un reloj regalado por mi mujer con mucho esfuerzo", agrega.

"Se le hace un daño a la gente humilde"

El neurocirujano señala que "me queda la sensación de que lo más importante es la vida de la familia. Sé muy bien lo que significa una herida por arma de fuego, les puedo decir que una bala de ese nivel provoca daños neurológicos irreparables".

"Lo único que me duele, en lo material, es que se llevaron mi computador que tenía información de todos los pacientes y las cosas con las que hago clases. Es triste porque se le hace un daño a la gente humilde, esto sirve para enseñarles a los médicos del futuro", lamenta.

Por último, el profesional de la salud entrega un reflexivo y doloroso mensaje: "Somos víctimas de esta violencia, la delincuencia no respeta a nadie. Probablemente tendré que atender en el futuro a la misma persona que me asaltó y debemos tratar a todos por igual. Es duro vivir esto, porque uno comprende a esas personas que le dispararon un balazo y mataron a su hijo".