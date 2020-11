El proyecto de retiro del 10% presentado por diputados opositores fue rechazado la tarde de este jueves en el Senado, por lo que deberá seguir los siguientes trámites.

La inciativa se irá a una Comisión Mixta de ambas cámaras.

En caso de que se apruebe el proyecto en la instancia y, junto con ello, al menos uno de los cambios aprobados en la Comisión de Constitución del Senado, regresaría a la Cámara de Diputados, la cual tendrá que ratificar dichas modificaciones mediante una nueva votación.

Si se rechazaran los cambios introducidos en la mentada comisión y se aprobara el proyecto en los mismos términos que lo envió la Cámara de Diputados, la iniciativa sería despachada del Congreso.

No obstante lo anterior, dado que el Gobierno ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el texto no podría ser promulgado como Ley de la República hasta no zanjarse dicho proceso.

