¿Qué pasó?

Este jueves la Sala del Senado finalmente rechazó la reforma constitucional de segundo retiro del 10% impulsada por parlamentarios de oposición, tras no alcanzarse los votos necesarios requeridos.

El proyecto obtuvo 23 votos a favor, 10 en contra, mientras que ocho parlamentarios se abstuvieron. Sin embargo, pese a obtener mayoría, no se alcanzó el quórum de tres quintos necesarios para aprobarlo.

Cabe señalar que, de acuerdo al proceso legislativo, el proyecto pasará a discutirse en una comisión mixta.

❌ Rechazada I Por no alcanzar el quórum requerido (26 votos), la Sala del Senado rechaza reforma constitucional que permite el retiro de fondos previsionales.



La iniciativa parlamentaria obtuvo 23 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones.



La reforma pasa a Comisión Mixta. pic.twitter.com/iDmasltKJn — SenadoChile (@Senado_Chile) November 26, 2020

Quórum necesario

Por tratarse de una reforma constitucional, este proyecto requería el voto favorable de 26 senadores (tres quintos), aunque sus impulsores buscaban lograr 29 preferencias, con el objetivo de asegurar los dos tercios y, con esto, darle mayor respaldo al proyecto ante el Tribunal Constitucional.

Escenarios

El proyecto deberá seguir los siguientes trámites.

La inciativa se irá a una Comisión Mixta de ambas cámaras.

En caso de que se apruebe el proyecto en la instancia y, junto con ello, al menos uno de los cambios aprobados en la Comisión de Constitución del Senado, regresaría a la Cámara de Diputados, la cual tendrá que ratificar dichas modificaciones mediante una nueva votación.

Si se rechazaran los cambios introducidos en la mentada comisión y se aprobara el proyecto en los mismos términos que lo envió la Cámara de Diputados, la iniciativa sería despachada del Congreso.

No obstante lo anterior, dado que el Gobierno ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional, el texto no podría ser promulgado como Ley de la República hasta no zanjarse dicho proceso.

