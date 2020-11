¿Qué pasó?

Este miércoles el proyecto de segundo retiro del 10% vivirá una jornada clave en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde la iniciativa será votada en particular para continuar su tramitación en el Congreso.

Además se votará la iniciativa que permite que personas con enfermedades terminales puedan extraer el total de sus cuentas previsionales.

"Ya no tenemos Ingreso Familiar de Emergencia"

Al respecto, el presidente de la Comisión, Matías Walker (DC), valoró que diputados del oficialismo se hayan sumado “a la posibilidad del segundo retiro que sabíamos que era la última opción. Hubiéramos preferido mil veces que se continuara con el Ingreso Familiar de Emergencia o con los bonos a la clase media, pero terminó el mes de octubre y ya no tenemos el Ingreso Familiar de Emergencia”.

Asimismo, señaló a Meganoticias Conecta que “la gente hoy necesita poder disponer, elegir, si ejerce el segundo retiro del 10% y por supuesto vamos a estudiar todas las propuestas que hagan diputados de RN y de Evópoli porque necesitamos los votos de ellos en la Sala. No basta con los votos de oposición”.

Reforma de pensiones

Por otro lado, se refirió a la reforma de pensiones que se encuentra en el Senado, señalando que “entendemos que el retiro del 10% es algo transitorio, lo han hecho otros países (...), pero lo importante es que se llegue a un acuerdo en el Senado o que se vote, porque es fundamental poder aumentar la cotización e incorporar mayores niveles de solidaridad en el sistema”.

"Veo un buen ánimo"

En esa misma línea, el diputado Jorge Durán (RN), manifestó estar optimista a horas de la votación: “Estoy más contento que la vez anterior. Veo un buen ánimo, veo que los parlamentarios están más conectados con la sensibilidad de sus comunidades”.

“Yo creo que hoy se va a dar una buena discusión en la Comisión de Constitución y espero que los parlamentarios apoyen unánimemente estos dos proyectos y que las indicaciones que van a ingresar no vayan en contra de este proyecto, que no entorpezca, que no busquen entrabarlo, que solamente busquen que este proyecto fluya lo más rápido posible y que pueda llegar a las personas que más lo necesitan”, planteó el diputado.

En ese sentido, agregó que “espero que estas indicaciones no estén impulsadas por el ministro Briones, sería lamentable (...), lo único que buscarían, creo, es entrampar este proyecto, dilatarlo y que finalmente no pueda llegar a las personas que más lo necesitan”.

Sobre los efectos negativos, Durán expresó: “El retiro hoy, no ayuda en nada en el futuro, pero ¿qué hacemos si las personas no tienen cómo comer, que no tienen cómo pagar sus deudas, que les van a quitar su herramienta de trabajo, que no tiene cómo pagar el colegio de sus hijos? Son una infinidad de cosas que es no comprender la realidad. Tenemos que preocuparnos del futuro, pero ¿qué hacemos con el presente?”.

