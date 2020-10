Este jueves una amiga y vecina de Miguel Arenas, estilista cuyo cuerpo fue encontrado amarrado de pies y manos en su domicilio en Colina, entregó mayores antecedentes de lo que ocurrió la noche previa al homicidio y la mañana en que fue encontrado.

En una conversación con Mucho Gusto, Vania describió a Miguel como “una buena persona, no tenía conflictos con nadie, era sumamente dócil. No se merecía esto”.

En cuanto a lo sucedido la noche anterior, la mujer explicó que Miguel estuvo con dos conocidos hasta la 01:30 de la madrugada del domingo y que una de las personas que estaba con él, dijo que el estilista le habría enviado su número de teléfono a alguien pero que "ahí es donde no sabemos si esta persona llegó o no llegó, porque a las 2 de la mañana él (Miguel) llamó por teléfono a otro amigo y estaba solo”.

Según Vania, “este personaje llegó cerca de las 8 de la mañana donde Miguel. Era una persona desconocida, porque en el grupo de amistades nadie lo conocía. Nosotros no teníamos idea quién era él porque no es del grupo de amigos de Miguel”.

Usaba aplicación de citas

Otro antecedente que ha transcendido, es que el peluquero habría concertado una cita mediante una aplicación. Al respecto, Vania reconoció que "él tenía Grindr y se conectaba pero no sabemos cómo él llegó ahí. Realmente yo creo que se conocían o ya se hablaban, porque Miguel igual entraba harta gente a su casa porque vivía solo y se sentía muy solo”.

“Yo fui una de las primeras personas que lo vio porque antes entró otra vecina. Miguel en ese lapso de 10:00 a 10:30 pidió ayuda. Gritó ayuda, porque a mí me decía ‘amiga, si me pasa algo voy a pedir ayuda y no voy a decir auxilio, porque es muy largo’”, indicó.

Sin embargo, aclaró que no se debía a nada específico: “Lo que pasa es que Miguel vivía solo en su casa entonces era como un niño, todos lo cuidábamos".

Con respecto al grito de ayuda, Vania comentó que “lo escucharon en la casa de al lado porque las viviendas son pareadas, entonces el vecino de al lado lo escuchó. Él dice que escuchó golpes”.

Vania además reveló que Miguel "agonizó dos o tres horas. Fue una tortura porque este sujeto sale a las 12:30 de la casa de Miguel", incluso agregó que “la vecina entró primero y le dio una parálisis facial cuando lo vio. Después me fueron a avisar. Yo llegué y tuvimos que cerrar para que la gente no entrara y esperar a Carabineros y la ambulancia".

Un detenido

Luego del ataque, el presunto autor del homicidio, tomó una polera de Miguel y escapó de la zona, siendo captado por una de las cámaras de seguridad del lugar mientras salía del domicilio del estilista.

Durante la audiencia de control de detención, se decretó la ampliación de la detención hasta el viernes, día en que el imputado de 25 años será formalizado por el delito de homicidio.

Cobertura completa