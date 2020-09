El presidente ejecutivo de Espacio Público, Diego Pardow, se refirió al enérgico rechazo que expresó el ministro de Salud, Enrique Paris contra el último informe elaborado por el centro de estudios.

En concreto, el informe señaló que "los valores que se están reportando en semanas recientes podrían ser artificialmente bajos, pues existen incentivos para hacer tests a personas con baja probabilidad de estar contagiadas".

Ante esto, Paris calificó el informe como una acusación "gravísima", apuntando que esta se "encubre bajo un manto de un centro de estudios y un centro académico". En paralelo, sostuvo: "¿Usted se imagina que les van a estar pagando o estimulando para que tomen test solamente a las personas sanas?".

¿Qué dijo Pardow?

En conversación con Radio Duna, el presidente ejecutivo de Espacio Público abordó la reacción del ministro, aclarando, primero, que "nosotros no hemos hecho ninguna imputación a nadie".

En esta línea, agregó que "no tengo cómo hacerme cargo de cosas que el informe no dice. Y varias de las referencias que hace el ministro no está en el informe (...) Yo lamento mucho que él pierda la paciencia y se enoje. Pero yo me puedo hacer cargo de lo que dice el informe y no de lo que él piensa que dice en el informe".

Tras esto, Pardow sostuvo que "el ministro habla de que supuestamente nosotros habríamos sugerido que habría incentivos económicos o alguna forma de coima a funcionarios municipales por tomar test más bajos, y eso no es así (...) Es bien curiosa la interpretación, porque elige la peor", recalcó.

Lugares de testeo

"Nosotros hemos observado evidencia cualitativa a partir de nuestras entrevistas con autoridades locales y funcionarios de salud, que se estaban realizando testeo en plazas, terminales de buses y lugares donde la probabilidad de encontrar casos era muy baja", sostuvo.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Espacio Público sostuvo que "nosotros siempre vamos a estar dispuestos a conversar con la autoridad. Hay una oportunidad de mejora (...) la oportunidad de mejora es tener un mejor protocolo para el despliegue de las estrategia de búsqueda activa de casos y utilizar el indicador más comparable entre territorios (...) La invitación es a conversar sobre esto".

Declaración de Espacio Público

Las palabras de Pardow se suman a la declaración realizada por Espacio Público a partir de las palabras del ministro, donde señalaron que lamentan "el tono con que la autoridad sanitaria decidió referirse a nuestro informe. En otras oportunidades, cuando estos informes dieron lugar a debate, realizamos esfuerzos para ofrecer explicaciones adicionales que nos permitieran mantener un diálogo constructivo y centrado en las políticas públicas".

“En este caso, sin embargo, no podemos responsabilizarnos de expresiones que no hemos usado ni de interpretaciones que no hemos hecho. Invitamos a la comunidad a revisar el texto de nuestro informe y formarse su propia opinión”, agregaron.

