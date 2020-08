¿Qué pasó?

Este martes, luego de la entrega de un nuevo balance sobre la situación del coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a los cuestionamientos sobre las estadísticas oficiales de contagios y decesos publicadas, insistiendo en defender la transparencia de su cartera desde el inicio de la pandemia.

¿Qué dijo Paris?

Al respecto, la autoridad sanitaria dijo que “quiero decirlo fuerte y claro, nuestros datos, a nivel de lo que transmitimos día a día, son confiables y fidedignos, jamás hemos tratado de ocultar información”.

“Hemos hecho grandes esfuerzos por transparentar y transmitir toda la información, que además se publica día a día en la página web del Ministerio de Salud y que dos veces por semana se publica en el informe epidemiológico, y que en el número 41 va a traer todos los datos comuna por comuna, para transparentar al máximo las cifras del manejo de la pandemia”, agregó el ministro.

Respaldo a exministro Mañalich

Paris también fue consultado por sus dichos en la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados sobre las cifras de muertes por Covid-19 en el país, donde señaló que estos datos, en el inicio de la pandemia, estuvo a cargo del gabinete del exministro Jaime Mañalich y no del Departamento de Estadística e Información de Salud (DEIS) del Minsal.

Sobre este tema, el ministro indicó que “soy transparente y no voy a ocultar ninguna información, así como, estoy seguro, que el ministro Mañalich no ocultó ninguna información, nunca”.

“La comisión investigadora de la Cámara de Diputados me preguntó sobre estos datos y yo expliqué, con toda la claridad suficiente, que en el comienzo de la pandemia, el DEIS estuvo preparándose para poder dar los datos diarios, pero al inicio, obviamente, lo hizo el gabinete del ministro (Mañalich), porque se exigía una información diaria”, explicó Paris.

"No se ha tratado de ocultar nada"

“El DEIS, a medida que pasó el tiempo, fue adaptándose a esta posibilidad de dar la información diaria, y la información fue migrando desde el gabinete del ministro hacia el DEIS. (...) Esto ha sido un esfuerzo gigantesco. Antiguamente, el DEIS se demoraba prácticamente un año en dar esta información, ahora con el esfuerzo que se ha hecho, lo da diariamente”, complementó.

“Fue una evolución normal dentro de un fenómeno nuevo para el ministerio de Salud, que era la pandemia por el coronavirus. Por lo tanto, no tiene nada de raro, no tiene nada de extraño, no se ha tratado de ocultar nada”, finalizó el ministro.