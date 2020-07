La mañana de este viernes el sitio web de AFP Modelo, nuevamente presentó problemas para realizar la solicitud de retiro del 10% de los fondos de pensiones.

Los afiliados manifestaron su malestar en redes sociales, ya que muchos de ellos están intentando completar el trámite desde el jueves.

#afpmodelocl dia 2 de retiro y la página sigue sin funcionar. Millonarias utilidades pero no hay plata para gestionar un sitio web para sus clientes (afiliados). Que desastre.

#afpmodelocl la página está totalmente caída que irresponsables e incompetentes @Superpensiones x favor fiscalizar y sancionar ya que varios usuarios de esta AFP el cual me incluyo aún no pueden hacer la solicitud por la inoperancia del sitio web y ahora no funciona @AFPModelocl pic.twitter.com/yfJIoX6SNN