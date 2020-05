¿Qué pasó?

El senador Rabindranath Quinteros, en entrevista con Meganoticias Prime, se refirió al nuevo examen PCR de coronavirus que se realizó, el cual dio resultado negativo, a diferencia al que se dio a conocer el pasado 15 de mayo que indicaba que el parlamentario tenía Covid-19.

El vicepresidente de la Cámara Alta aseguró que nunca ha tenido contacto con un caso de coronavirus positivo y que desde que supo el resultado del primer examen dudó.

¿Qué dijo Quinteros?

"El miércoles recién pasado, voluntariamente, concurrí a la Clínica de la Universidad Católica en Apoquindo y junto a los colegas de la comisión de Salud del Senado nos hicimos el test. El viernes cuando llego a Puerto Montt me encuentro con la desagradable noticia de que había dado positivo", recordó el parlamentario.

"Mi impresión fue bastante grande, porque nunca me imaginé, nunca tuve ningún síntoma. Gozo de muy buena salud, estaba viajando todas las semanas al Congreso e incluso colegas de mi edad habían tomado la precaución de mantenerse en sus casas por algunas afecciones que ellos tienen y yo seguí viajando. Entonces para mí fue una sorpresa mayúscula", expresó.

"Nunca he tenido contacto con nadie que haya estado infectado"

El vicepresidente del Senado, aclaró que: "efectivamente hubo un caso en La Moneda, pero yo no estuve en ese caso. No tuve ningún tipo de contacto y nunca he tenido contacto con nadie que haya estado infectado".

"El senador Pizarro pertenece a la comisión de Hacienda y no nos vemos, nos vemos en la sala sí, pero a diez metro de distancia. El senador Ossandón la misma cosa, y él mismo lo ha dicho", sostuvo.

"Desde que supe este positivo dije 'esto no puede ser'"

"Todos los senadores y senadoras que compartimos en la comisión de Pesca y Salud, en las cuales yo pertenezco, todos han salido negativos en sus exámenes. Es más, 24 personas, 10 familias, incluidas mi familia, mi señora, mis hijas y mis nietos; todos los funcionarios que trabajan en la oficina de Puerto Montt, la secretaria, el periodista, asesor, un abogado; todo el personal, el conductor, los dos abogados, la secretaria del Senado; todo es negativo" detalló Quinteros.

"Lo que estoy narrando me hace seguir dudando. Desde el momento que supe este positivo dije 'esto no puede ser'", afirmó.

Nuevo examen

"A raíz de todo esto este lunes pedí que se me hiciera el examen de anticuerpos y el examen de anticuerpos me sale negativo. Entonces, si no he creado anticuerpos algo raro está pasando", indicó el parlamentario.

En ese sentido, contó que solicitó que se le realizara un nuevo test PCR, que tuvo un resultado negativo que fue a dado a conocer este miércoles.

"Yo pongo a disposición de este certificado a las autoridades sanitarias, que ellos hagan lo que estimen pertinente. Si hay un examen positivo y otro negativo lo lógico, creo yo, es hacer la contramuestra del negativo", manifestó.

"Yo estoy a disposición de lo que estime la autoridad sanitaria, de lo que estime el tribunal, la organización, la entidad que corresponda. Estoy a entera disposición, yo lo que quiero es que esto se clarifique inmediatamente", aseguró.

"Nadie me ha dado una explicación"

Finalmente, aseveró que: "nadie me ha dado una explicación de lo ocurrido. Yo me doy cuenta del examen del día martes que sale negativo que algo raro pasa. Por eso solicité, que se me haga otro test".

"Lo único que me deja con cierta tranquilidad es que creo que voy a dormir tranquilo por las familias que podrían pensar que yo había infectado a esa guagüita, que dicen que estaba en el avión, porque yo no la vi", expresó.

Revisa el último exámen PCR de Quinteros

Ver cobertura completa