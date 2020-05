¿Qué pasó?

Pese a que en el pasado viernes 15 de mayo el senador Rabindranath Quinteros dio positivo para coronavirus en un test PCR, este miércoles en una segunda muestra se confirmó que es negativo para Covid-19, lo cual también fue ratificado en una test sanguíneo.

Dentro de las próximas horas, el parlamentario ofrecería una conferencia de prensa en la que abordará si situación personal.

Fue el pasado viernes 15 de mayo cuando se confirmó que Quinteros había arrojado positivo para covid-19, siendo el primer parlmentario ofiicialmente notificado como portador del virus.

Tras el falso positivo del parlamentario, son tres los senadores que han sido diagnosticados con la enfermedad: José García Ruminot, Manuel José Ossandón y Jorge Pizarro.

¿Qué dijo Quinteros al dar positivo?

Al ser notificado del resultado de su primer test, el senador manifestó estar "de ánimo muy bien y sorprendido, pero bastante bien".

"Sorprendido porque me sentía muy bien, no he tenido ningún tipo de sintomatología que podría atribuirse a algún contagio o alguna enfermedad, y es por eso es que estaba asistiendo normalmente al Congreso, viajando de Puerto Montt toda las semanas a Santiago y a Valparaíso, porque me sentía perfectamente bien", agregó.

Polémica por viaje

El contagio de Quinteros estuvo marcado por la polémica generada en torno al viaje en avión que realizó mientras estaba a la espera del resultado del primer test PCR que se realizó, el cual terminó siendo positivo.

Por este hecho, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI) presentó una denuncia ante la Fiscalía Occidente, en donde se señalaba que "el senador infringió la normativa sanitaria puesto que no respetó la cuarentena obligatoria hasta la entrega del resultado del examen, puesto que habiéndose realizado el examen PCR y por consiguiente, constituyendo un caso sospechoso de covid-19, abordó el pasado 15 de mayo, un avión rumbo a la ciudad de Puerto Montt".

