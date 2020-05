Senador Quinteros tras contagiarse de coronavirus: "No he tenido ningún tipo de sintomatología"

¿Qué pasó?

La Fiscalía Regional Metropolitana de Occidente abrirá una investigación de oficio contra el senador Rabindranath Quinteros, quien viajó a la región de Los Lagos, mientras era sospechoso de coronavirus y estaba a la espera del resultado de su examen.

¿Qué dijo Fiscalía?

"Fiscal Regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, abrirá investigación de oficio por infracción al art. 318 del Código Penal contra el senador Rabindranath Quinteros, quien presuntamente viajó a la región de Los Lagos sabiendo que era sospechoso de Covid-19", informó la Fiscalía.

Quinteros reconoce los viajes

El senador, luego de enterarse que es positivo para coronavirus, dijo estar "sorprendido, porque me sentía muy bien, no he tenido ningún tipo de sintomatología que podría atribuirse a algún contagio o alguna enfermedad, y es por eso que estaba asistiendo normalmente al Congreso, viajando de Puerto Montt toda las semanas a Santiago y a Valparaíso, porque me sentía perfectamente bien", indicó.

