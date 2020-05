¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, se refirió a su situación tras haber dado resultado positivo para coronavirus en un examen de PCR, lo que lo convirtió en el primer parlamentario del país en ser diagnosticado con la enfermedad.

¿Qué dijo Quinteros?

El senador manifestó estar "de ánimo muy bien y sorprendido, pero bastante bien".

"Sorprendido porque me sentía muy bien, no he tenido ningún tipo de sintomatología que podría atribuirse a algún contagio o alguna enfermedad, y es por eso es que estaba asistiendo normalmente al Congreso, viajando de Puerto Montt toda las semanas a Santiago y a Valparaíso, porque me sentía perfectamente bien", agregó.

Quinteros señaló que estos viajes los realizó en avión, pero que: "una vez que supe se informó inmediatamente a todos, y por supuesto que la gente que ha estado en contacto conmigo, que son muy pocos en realidad, inmediatamente les pedí que se hicieran los exámenes correspondientes".

¿Por qué se realizó el examen?

El parlamentario detalló que: "esto surge porque el miércoles recién pasado se me dice que de La Moneda han indicado que los miembros de la comisión de Salud, que fuimos a una entrevista con el Presidente de la República el jueves (7 de mayo), deberíamos hacernos el examen correspondiente porque se había detectado que un periodista de La Moneda había dado resultado positivo".

"Decidimos hacerlo (el examen) en Viña del Mar o Valparaíso y no se pudo porque no habían los insumos, y se nos consiguió en la Clínica Apoquindo de la Católica en Santiago, así que yo fui, me hice el examen y me dijeron que hoy día a mediodía iba a tener los resultados", contó.

En ese sentido, relató que: "supe cuando llegué a Puerto Montt hoy día que había dado Covid positivo".

Trabajo en el Congreso

En cuanto a las personas con las que ha tenido mayor contacto, el senador señaló que son: "las dos personas que trabajan conmigo, los dos abogados, y ya tienen la instrucción de hacerse el examen".

Respecto al comportamiento que ha tenido en el Congreso, en cuanto a las medidas sanitarias, señaló que las puso en práctica "de buena forma, pero me he dado cuenta que algunas veces se me ha bajado la mascarilla".

"Me di cuenta en la última sesión que tuvimos de pesca, que bajé un poco la mascarilla para hablar bien", precisó.

Por otra parte, sobre si las sesiones en el Senado deberían suspenderse, sostuvo que: "yo diría que no, que están los protocolos correspondientes. Cada día se aprende más en el sentido de mayor cuidado. Yo creo que no es necesario, pero es mi opinión".

Ver cobertura completa