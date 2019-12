Diputado González e interpelación a Schmidt por COP25: "Se ha puesto en vergüenza al país"

Schmidt tras COP25: Los acuerdos no están a la altura de la urgencia climática

¿Qué pasó?

El diputado del Partido Ecologista Verde, Félix González, quien se espera interpele a la ministra de Medioambiente, Carolina Schmidt, el próximo 14 de enero tras su participación en la COP25, señaló que esperan que la instancia "no se transforme simplemente en un show".

En la entrevista en el programa "Ahora es Cuando" de Radio Infinita, además indicó: "No estamos de acuerdo con esta especie de arena romana. Es una herramienta donde la ministra no me da cuentas a mí, sino que donde el Gobierno le dé cuenta a Chile".

Sin embargo, el parlamentario señaló que "en este caso se ha puesto en vergüenza al país, por la forma en que se hicieron las cosas en alto tan delicado como la COP y también hay un grave daño práctico porque perdimos un año en poner en práctica lo medular en el Acuerdo de París".

Los argumentos

Según quienes presentaron la interpelación en contra del ministra Carolina Schmidt, esta tiene pertinencia luego que la cumbre se extendiera por dos días, luego que no se llegara a un acuerdo en los plazos originales.

"No había un acuerdo en poder cuajar el acuerdo, lo que significó que pedir ayuda a España para poder llegar los últimos días a algo que es bastante malo. Nadie le pedía a la ministra que convenciera a Trump", indicó el diputado Félix González.

A lo anterior, agregó que "el que no se cuiden los tiempos, las metas y los compromisos, es lo que obliga a extenderlo por dos días más. Parte importante del equipo se viene antes a Chile, ellos deberían haberse quedado allá".

