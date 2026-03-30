Vicepresidente de Estados Unidos dijo que está obsesionado con los extraterrestres y asegura que son "demonios"

30 mar. 2026 - 20:39 hrs.

¿Qué pasó?

Durante una conversación en un podcast, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que los aliens en verdad "son demonios" y confesó que está obsesionado con ellos y con el tema ufológico.

Sus dichos se enmarcan en un escenario lleno de incertidumbre instalado por la Casa Blanca, luego de que la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad registrase los dominios alien.gov y aliens.gov como webs oficiales del gobierno de Donald Trump.

"No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios"

En un nuevo episodio del podcast de Benny Johnson fue que Vance se refirió al tema, incluso se comprometió a insistirle a Trump para dedicarle más tiempo al anuncio de la revelación de archivos y registros sobre "fenómenos anómalos no identificados", como los clasificaron ahora.

"No creo que sean extraterrestres, creo que son demonios, pero ese es un debate más largo. (...) No he podido dedicarle suficiente tiempo, pero lo haré. Créame, estoy obsesionado con esto", enfatizó.

Para argumentar su posición, el vicepresidente se aferró a la religión para explicar su pensamiento: "Todas las grandes religiones del mundo, incluido el cristianismo, en el que yo creo, han comprendido que existen cosas extrañas y difíciles de explicar. Y cuando oigo hablar de algún fenómeno extranatural, recurro a la comprensión cristiana de que hay mucho bien, pero también hay maldad".

Y al cerrar la conversación, Johnson volvió a preguntar si es que Trump y la Casa Blanca publicarán o no los registros sobre OVNIS, y Vance precisó: "Estamos trabajando en ello".

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