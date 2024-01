Activistas lanzan tarro de sopa a la Mona Lisa en Francia exigiendo derecho a una "alimentación sana y sostenible"

Durante la mañana de este domingo 28 de enero, en Francia, nuevamente la obra "La Gioconda", de Leonardo Da Vinci, también conocida como la "Mona Lisa", fue víctima de un ataque.

Lo anterior porque dos mujeres le lanzaron al cuadro, recubierto por una capa de cristal, precisamente para evitar posibles daños, un tarro de sopa encima.

Pasando rápidamente por la cerca que protege a la obra pictórica, las activistas, tras lanzar la sopa, comenzaron a gritar consignas relativas al derecho a la "alimentación sana y sostenible".

"¿Qué es lo más importante? ¿El arte o el derecho a una alimentación sana y duradera? Nuestro sistema agrícola está enfermo", expresó una de las mujeres.

Una acción de protesta que viene luego de que hace algunos días, agricultores franceses iniciaran manifestaciones en las autopistas, debido al fuerte aumento de los combustibles y cambios regulatorios, que aseguran, dificultan su trabajo.

El medio Yahoo News reporta que los agricultores han estado dejando durante los últimos días varias verduras al costado de la carretera, expresando así su descontento ante las autoridades.

Cabe precisar que este no es el primer ataque a la "Mona Lisa", durante los largos años que ha estado expuesto de forma permanente en el Museo de Louvre en París.

Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM