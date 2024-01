Empleado piensa que vacaciones pagadas son cubiertas por la empresa y le cobra su viaje a Brasil a su jefe

27 en. 2024 - 19:45 hrs.

Un joven empleado de una empresa argentina pensó que las vacaciones pagadas eran cubiertas por la empresa, por lo que decidió irse a Río de Janeiro junto a sus amigos.

Su jefe expuso su situación en TikTok, revelando cómo fue el momento en que el veinteañero le pidió el reembolso por lo gastado en la ciudad brasileña.

"Decí que gasté poco porque fui a hostel"

“Hoy se reincorpora un empleado a la fábrica y nos saluda a todos”, contó el empleador a través de la cuenta de su empresa Zatecno.

El jefe comunicó que le preguntaron al joven cómo estuvieron sus vacaciones, a lo que él respondió que se fue a Río de Janeiro y que fue “espectacular, primera vez que viajo en avión, divino el hostel, espectacular todo”.

“20 años tiene, primer laburo, las primeras vacaciones que se va él con los amigos… al mediodía, a la hora de comer, toca la oficina y me dice ‘¿Guille, puedo pasar un toque?’, ‘sí, pasá’. Viene y me trae unos tickets”, continuó.

El jefe le preguntó si eran tickets (boletas), y su empleado respondió: “Sí, Guille, son los tickets de las vacaciones… el vuelo, el hostel, los recorridos, la comida. Decí que gasté poco porque fui a hostel”.

"Las vacaciones pagas no son así, amigo..."

El jefe quedó impactado con la solicitud de su empleado. “Las vacaciones pagas no son así, amigo… yo pregunto ¿solo a mí me pasa?… las vacaciones pagas quiere decir que vos no venís, pero que seguís cobrando tus días, no es que yo te voy a pagar las vacaciones, que te vayas a Dubai, a la costa, a la Patagonia o a Río de Janeiro”, expresó.

“Le expliqué todo y se fue re triste. (Él dijo) ‘yo pensé que las vacaciones pagas era que la empresa me pagaba todo. Yo pagué vuelo, pagué hostel, yo más encima, dije bueno, para no hacerlo gastar tanto a la empresa, voy y pago un hostel’”, agregó.

“Le pedí permiso para contarlo… vamos a tener que ayudarlo porque es un diez laburando. Hay que ser más claro a la hora de contratar gente”, cerró.

