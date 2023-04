Solo quería un plátano: hombre halla a la araña más grande del mundo en su compra del supermercado

18 abr. 2023 - 21:15 hrs.

Una desagradable sorpresa se llevó Craig Harrison (35), un hombre estadounidense, cuando compró una bolsa de plátanos en un supermercado. Es que dentro del paquete encontró un ejemplar de una de las arañas más grandes del mundo: las cazadoras.

Según reporta New York Post, el hecho habría ocurrido en un supermercado Tesco ubicado en el condado de Berkshire, Massachusetts, una región en la que este tipo de arácnidos no se debería encontrar. Después del hallazgo, el valiente hombre, que no sería aracnofóbico, se atrevió a colocar a la araña dentro de un recipiente plástico, para luego entregarlo al área de control de plagas de la cadena de locales, quienes confirmaron que este ejemplar provenía desde Costa Rica.

Las arañas cazadoras son los arácnidos más grandes de los que se tiene registro. Solo su cuerpo puede medir hasta 12 centímetros, pero la extensión entre sus patas puede ser de 30 centímetros. En el caso del hombre estadounidense, el ejemplar importado junto a la fruta no venía solo.

La araña se puede ver enrollada sobre un gran óvalo blanco. Este corresponde a un saco relleno con los más de 200 huevos que puede poner una hembra de esta especie. "Algunas cazadoras son madres entregadas", explicó la entomóloga Christy Bills a LiveScience. Ellas "cuidan de sus sacos de huevos, custodiándolos ferozmente".