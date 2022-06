Tuvo un grave accidente en moto, lo sometieron a exámenes y le encontraron una bala en su cabeza

03 jun. 2022 - 16:53 hrs.

Un joven de 28 años viajaba en su motocicleta por las calles de la provincia de Jujuy, en Argentina, cuando de pronto, por razones que se desconocen, perdió el control, protagonizando un accidente y quedando herido de gravedad.

A raíz de lo anterior, debió ser trasladado de urgencia a un recinto médico. En ese lugar, los médicos le realizaron una serie de exámenes, entre ellos, una tomografía, para descartar algún daño en su organismo.

Sin embargo, los doctores quedaron sorprendidos al percatarse que la víctima tenía una bala alojada en su cabeza, informa Crónica.

La reacción de los médicos

Los especialistas no pudieron ocultar su consternación tras ver la imagen, puesto que no comprendían cómo había ingresado el proyectil a esa zona, siendo que el joven no tenía ninguna lesión allí.

No obstante, los profesionales llevaron a cabo otros exámenes y, finalmente, determinaron que el paciente fuera trasladado hasta el Hospital Pablo Soria, donde quedó internado bajo observación.

A su vez, lo que también causó curiosidad, sobre todo en redes sociales, fue no saber cómo el joven había logrado tener una vida común y corriente con la bala en su cabeza.

En la respectiva imagen se puede ver parte del cráneo del motociclista y, justo al medio, el proyectil que estaba incrustado en su cráneo.