Joven influencer dejó de depilarse porque "gastaba mucha energía" y ahora es una estrella en OnlyFans

02 jun. 2022 - 19:30 hrs.

Candace Cynthia, de 32 años, fue diagnosticada con narcolepsia, un trastorno crónico del sueño que genera que las personas se sientan en un estado de somnolencia extrema. El diagnóstico provocó que reflexionara acerca de su diario vivir, por lo que pensó en ciertas actividades que le hacían gastar energía.

Una de ellas era depilarse, así que optó por dejar de hacerlo para poder tener una vida más cómoda. En esta línea, llegó a descubrir que no era algo que disfrutaba hacer, por lo que no le afectó tanto.

La joven pasó por un largo proceso de aceptación consigo misma, puesto que le tenía miedo a los prejuicios y a lo que podría decir el resto, informa TN.

Pese a aquello, a comienzos de la pandemia optó por abrir una cuenta de OnlyFans, una plataforma utilizada por usuarios para mostrar contenido íntimo al que se debe acceder pagando un cierto monto. Sin embargo, jamás imaginó que al hacerlo recibiría una buena cantidad de ingresos.

"Es una opción personal"

Respecto a este tema, Candace aclaró que "mi audiencia se centra principalmente en mostrar mi vello corporal. Para mí es beneficioso mantenerlos".

Al mismo tiempo, no descartó la posibilidad de depilarse nuevamente, aunque aseguró que, hasta ahora, se siente cómoda con su decisión.

"No espero que todo el mundo deje de depilarse, es una opción personal y hay muchas opciones diferentes para mujeres y hombres. Cada uno necesita tomar las decisiones que son mejores para ellos", expuso.

"Hasta el momento no he recibido comentarios negativos. Sí, he notado que la gente me mira dos veces cuando me ve, pero está bien sentir curiosidad", manifestó.

Para finalizar, la influencer reveló que "cuando fui diagnosticada con narcolepsia, tuve que descubrir qué era bueno para mí y decidir dónde poner mis fuerzas. Estoy constantemente cansada y fatigada, y el hecho de depilar todo mi cuerpo era una de las actividades que me hacían gastar más energía".