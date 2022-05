Video muestra a jardinero a punto de caer al vacío mientras cortaba una palmera de 27 metros

10 may. 2022 - 19:50 hrs.

Enrique Jiménez estuvo a poco de quedar gravemente herido o, incluso, de morir luego de la peligrosa maniobra que realizó y que quedó captada a través de un video, el cual más tarde se viralizó en redes sociales.

Y es que el hombre, que trabaja como jardinero, estuvo a punto de caer al vacío mientras cortaba una palmera que medía 27 metros en Costa Rica.

Lo más impactante del hecho, es que, en ese momento, el protagonista de esta historia estaba portando una herramienta de trabajo: su motosierra, la que pudo haberle hecho aún más daño, informa Caracol.

Los segundos de terror

En el registro se aprecia que el hombre se había subido sobre una enorme escalera para poder cortar parte el tronco de la palmera con su motosierra, mientras estaba sujeto de un arnés.

Todo iba bien, hasta que de pronto la palmera, al cortarse, se desestabilizó bruscamente, provocando que Jiménez perdiera el control.

Pese a lo sucedido, el hombre logró tomarse firmemente del tronco mientras su cuerpo se tambaleaba por el aire, salvándose al mismo tiempo de una estrepitosa caída.

"Lo único que pensaba era en volver a la escalera"

La reacción del afectado no se hizo esperar y aseguró que la única forma de subir hasta allí era trepando, ya que "teníamos unos obstáculos abajo de un techo, no se podía meter una grúa".

En esta línea, señaló que "sabíamos que la 'chuncha' iba a reventar, yo sabía, pero no sabía que iba a reventar tan duro".

No obstante, el jardinero indicó que "salí en el aire, que si no hubiera tenido ese arnés no estuviera contando el cuento".

"Lo único que pensaba era en volver a la escalera, de hecho, en la segunda parte yo venía como montado a caballo para agarrarme de la escalera de una vez", aclaró el hombre, quien quedó con un raspón en uno de sus dedos y en la parte de su espalda.

Revisa aquí el video