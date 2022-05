Una flautista fue al médico por una extraña marca en su dedo y recibió un desconcertante diagnóstico

10 may. 2022 - 11:23 hrs.

Elizabeth Misselbrook, de 40 años, se percató durante el año 2019 de una extraña marca en su dedo, razón por la cual acudió a un médico para que le comunicara su diagnóstico. Sin embargo, después de analizar su situación, el especialista la derivó a un dermatólogo.

En un comienzo, le dejaron en claro que no debía preocuparse y que regresara tres meses después para ver si había algún cambio en su estado de salud.

En específico, la mujer, quien además es flautista, tenía una raya café en su uña, la que más tarde comenzó a crecer, por lo que finalmente los doctores debieron actuar, consigna Infobae.

La primera intervención

Respecto a las dudas que tenía sobre esta extraña marca, Elizabeth en una primera instancia señaló que "no estaba demasiado preocupada, pero lo suficiente como para hacer una cita con el médico de cabecera. No esperé. No me picaba, solo era una línea tenue de color marrón claro".

Al ver que la marca había crecido, los doctores tuvieron que remover la uña de su dedo y al mismo tiempo llevar a cabo una biopsia, tras lo que se suponía debía quedarse tranquila.

Infobae

Pese a aquello, en diciembre de 2020 su uña volvió a crecer con otra línea: "El dermatólogo dijo que era sospechoso y que habría que volver a hacer una biopsia. Esta línea era mucho más ancha y oscura y me estaba preocupando", sostuvo.

"Tenía pigmento que se había adherido a la piel en la base de la uña, así que estaba mucho más preocupada porque tenía características más siniestras", detalló la flautista.

Infobae

El diagnostico de Elizabeth

Finalmente, en mayo de 2021, Elizabeth fue diagnosticada con una forma de cáncer de piel, conocida como melanoma subungueal lentiginoso acral, similar al de una mujer llamada Sylvia que contó su historia en la plataforma de TikTok.

De acuerdo a lo anterior, y para que la enfermedad no se propagara por su cuerpo, los doctores optaron por cortarle su dedo para que la marca no volviera a aparecer: "Me amputaron antes de la primera articulación, estaba realmente molesta", indicó la mujer.

En un principio, para la mujer, que reside en el condado inglés de Berkshire, fue difícil aceptar la amputación, pero después lo aceptó, puesto que no quería que su salud se agravara.

"Cuando me dijeron que era melanoma, no me sorprendió, pero fue un shock. Estaba en mi mano izquierda, y soy zurda y toco la flauta. Estaba tratando de mantener la calma y pensando: 'Es lo que es, tengo que lidiar con eso y no es agradable'", expresó.

Por último, entregó un breve consejo para quienes tengan dudas en relación con su cuerpo: "Revisa tus uñas en busca de cualquier cosa sospechosa que aparezca y no subestimes ningún moretón", agregó.