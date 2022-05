La historia de un hombre que viajó 9 mil kilómetros para reencontrarse con su niñera en Bolivia

03 may. 2022 - 21:51 hrs.

Juan Jonsson, de 51 años y de nacionalidad sueca, vivió hasta los 6 en la ciudad boliviana de Cochabamba. En aquel lugar, tuvo un particular vínculo con una mujer llamada Ana, su niñera, con quien más tarde perdió toda comunicación.

Sin embargo, recientemente, el hombre compartió un video en la plataforma de TikTok, donde mostró un viaje que hizo desde su país natal a Yacuiba, una zona al sur de Bolivia. En ese preciso sitio, se encontró con la mujer, quien lo abrazó después de tanto tiempo.

En primera instancia, a algunos les causó interés saber cómo ambos se conocieron. Es por esto, que se reveló que los padres de Juan eran misioneros y, por ende, en ese entonces estaban de paso por Bolivia, informa El País.

A partir de allí, los progenitores del hombre encontraron a Ana, que en ese momento tenía 31 años, y la contrataron para que trabajara en su casa y también para que cuidara al menor.

"En mi corazón lo tenía a él"

En una entrevista con medios locales, la mujer afirmó que en el instante en que se reunieron "yo estaba triste porque mi hijo estaba enfermo, desahuciado del corazón. Mi marido había muerto en Alto Beni, trabajando, cuando se lo tragó una perforadora. Él (Juan) llegó como un regalo de Dios".

"Cuando lo volví a ver no lo reconocí, pero en mi corazón lo tenía a él. Yo me quedaba con Juanito. Él tenía seis meses, era cariñoso. Después, cuando creció, corría para todos lados donde estaba yo. Le decía 'mi cholo sueco' y él me decía 'mi nana'", sostuvo.

La campaña de Juan

Más tarde se conoció que Juan había lanzado una campaña en Internet llamada "Encontrando a Ana", para recolectar dinero y cumplir con su travesía por alrededor de 9 mil kilómetros, en la que participó también el hijo de la mujer.

"Ella sabía que alguien iba a visitarla, pero no sabía quién", confesó el hombre, quien finalmente logró cruzar el Océano Atlántico para llegar a Bolivia.